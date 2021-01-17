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Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
Аномальные холода прогнозируются на большей части России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T03:13
2021-01-17T03:24
погода
чукотка
роман вильфанд
гидрометцентр
псковская область
иркутская область
зима
общество
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аномальные холода прогнозируются на большей части России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Отклонение от нормы до 15 градусов будет на европейской территории страны, на азиатской — до 18 градусов.Он добавил, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — "аномально холодной" погоды, так и называемой — "аномально холодной".По словам синоптика, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются и в Северо-Западном федеральном округе: Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Ожидаемые минимальные температуры в этих регионах составят до середины недели минут 23-36 градусов, пояснил Вильфанд.Как уточнил синоптик, аналогичная аномалия просматривается и в Южном федеральном округе. Минимальные значения ожидаются от 15 до 21 градуса мороза.В Северо-Кавказском федеральном округе предвидится температура ниже нормы на 6-12 градусов, минимальные значения прогнозируются до минус 10 градусов, отметил собеседник агентства.Температуры опустятся на 8-17 градусов ниже нормы и на Урале, сообщил Вильфанд. По его словам, жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов ожидает погода с 30-42 градусами мороза.Как уточнил Вильфанд, минимальные значения температур в Якутии составят до минус 56 градусов, в Хабаровском крае минимальные температуры — 45-50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы, на Чукотке — до минус 51 градуса.
https://ria.ru/20210117/pogoda-1593367817.html
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погода, чукотка, роман вильфанд, гидрометцентр, псковская область, иркутская область, зима, общество

Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России

03:13 17.01.2021 (обновлено: 03:24 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина в Измайловском парке в Москве
Мужчина в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 янв РИА Новости. Аномальные холода прогнозируются на большей части России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Отклонение от нормы до 15 градусов будет на европейской территории страны, на азиатской — до 18 градусов.
"В Центральном федеральном округе (большая часть округа) — на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже минус 20-30, местами минус 32, аномалия на 6-12 (градусов. — Прим. ред.) тоже ниже нормы", — сказал Вильфанд.
Он добавил, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — "аномально холодной" погоды, так и называемой — "аномально холодной".
По словам синоптика, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются и в Северо-Западном федеральном округе: Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Ожидаемые минимальные температуры в этих регионах составят до середины недели минут 23-36 градусов, пояснил Вильфанд.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
03:06
Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Как уточнил синоптик, аналогичная аномалия просматривается и в Южном федеральном округе. Минимальные значения ожидаются от 15 до 21 градуса мороза.
В Северо-Кавказском федеральном округе предвидится температура ниже нормы на 6-12 градусов, минимальные значения прогнозируются до минус 10 градусов, отметил собеседник агентства.
Температуры опустятся на 8-17 градусов ниже нормы и на Урале, сообщил Вильфанд. По его словам, жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов ожидает погода с 30-42 градусами мороза.
"Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион там температуры минус 40-53. Такая температура ниже нормы на 8-18 градусов. В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до минус 51 градуса", — уточнил метеоролог.
Как уточнил Вильфанд, минимальные значения температур в Якутии составят до минус 56 градусов, в Хабаровском крае минимальные температуры — 45-50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы, на Чукотке — до минус 51 градуса.
Женщина на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 14:26
Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на юге Западной Сибири
 
ПогодаЧукоткаРоман ВильфандГидрометцентрПсковская областьИркутская областьЗимаОбщество
 
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