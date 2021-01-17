https://ria.ru/20210117/kholod-1593367976.html

Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России

Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России

Аномальные холода прогнозируются на большей части России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T03:13

2021-01-17T03:13

2021-01-17T03:24

погода

чукотка

роман вильфанд

гидрометцентр

псковская область

иркутская область

зима

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593001205_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d033f7fe7464f0781ec8d6030bb3a080.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аномальные холода прогнозируются на большей части России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Отклонение от нормы до 15 градусов будет на европейской территории страны, на азиатской — до 18 градусов.Он добавил, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — "аномально холодной" погоды, так и называемой — "аномально холодной".По словам синоптика, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются и в Северо-Западном федеральном округе: Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Ожидаемые минимальные температуры в этих регионах составят до середины недели минут 23-36 градусов, пояснил Вильфанд.Как уточнил синоптик, аналогичная аномалия просматривается и в Южном федеральном округе. Минимальные значения ожидаются от 15 до 21 градуса мороза.В Северо-Кавказском федеральном округе предвидится температура ниже нормы на 6-12 градусов, минимальные значения прогнозируются до минус 10 градусов, отметил собеседник агентства.Температуры опустятся на 8-17 градусов ниже нормы и на Урале, сообщил Вильфанд. По его словам, жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов ожидает погода с 30-42 градусами мороза.Как уточнил Вильфанд, минимальные значения температур в Якутии составят до минус 56 градусов, в Хабаровском крае минимальные температуры — 45-50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы, на Чукотке — до минус 51 градуса.

https://ria.ru/20210117/pogoda-1593367817.html

https://ria.ru/20210116/pogoda-1593323202.html

чукотка

псковская область

иркутская область

зима

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, чукотка, роман вильфанд, гидрометцентр, псковская область, иркутская область, зима, общество