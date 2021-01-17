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Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени
Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени
Отец решил не подписывать свидетельство о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного, вписанного в документы матерью, пишет The Sun. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-17T23:28
2021-01-17T23:28
2021-01-18T02:29
общество
происшествия
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Отец решил не подписывать свидетельство о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного, вписанного в документы матерью, пишет The Sun. Мужчина оказался неприятно удивлен, обнаружив в графе "имя ребенка" полное совпадение с именем бывшего парня своей девушки, мамы малыша. Ребенок получил не только первое, но и второе имя бывшего парня своей мамы. Своими переживаниями мужчина поделился в социальной сети. Также мужчина признался, что был не уверен, станут ли они хорошими родителями, когда узнал о беременности, так как молодые люди еще даже не были женаты. Теперь он сомневается, окончательно ли мать ребенка порвала отношения с бывшим парнем. У пользователей сети мужчина попросил совета, в том числе и стоит ли ему сделать тест на отцовство.
https://ria.ru/20210115/hathaway-1593045986.html
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общество, происшествия, в мире
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Отец решил не подписывать свидетельство о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного, вписанного в документы матерью, пишет The Sun
.
Мужчина оказался неприятно удивлен, обнаружив в графе "имя ребенка" полное совпадение с именем бывшего парня своей девушки, мамы малыша. Ребенок получил не только первое, но и второе имя бывшего парня своей мамы. Своими переживаниями мужчина поделился в социальной сети.
"И я сказал своей девушке, что не буду подписывать никаких документов на ребенка, пока она не поменяет имя на то, о котором мы с ней договаривались", — рассказал он.
Также мужчина признался, что был не уверен, станут ли они хорошими родителями, когда узнал о беременности, так как молодые люди еще даже не были женаты.
Теперь он сомневается, окончательно ли мать ребенка порвала отношения с бывшим парнем. У пользователей сети мужчина попросил совета, в том числе и стоит ли ему сделать тест на отцовство.