Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/imya-1593434020.html
Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени
Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени
Отец решил не подписывать свидетельство о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного, вписанного в документы матерью, пишет The Sun. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-17T23:28
2021-01-18T02:29
общество
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/75220/56/752205641_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_23397865bc7b3c46e11a323f640cc79d.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Отец решил не подписывать свидетельство о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного, вписанного в документы матерью, пишет The Sun. Мужчина оказался неприятно удивлен, обнаружив в графе "имя ребенка" полное совпадение с именем бывшего парня своей девушки, мамы малыша. Ребенок получил не только первое, но и второе имя бывшего парня своей мамы. Своими переживаниями мужчина поделился в социальной сети. Также мужчина признался, что был не уверен, станут ли они хорошими родителями, когда узнал о беременности, так как молодые люди еще даже не были женаты. Теперь он сомневается, окончательно ли мать ребенка порвала отношения с бывшим парнем. У пользователей сети мужчина попросил совета, в том числе и стоит ли ему сделать тест на отцовство.
https://ria.ru/20210115/hathaway-1593045986.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/75220/56/752205641_40:0:661:466_1920x0_80_0_0_f7a2bd212403e2812908d60073af425f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, происшествия, в мире

Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени

23:28 17.01.2021 (обновлено: 02:29 18.01.2021)
 
© Flickr / kellywoolenПапа с ребенком
Папа с ребенком - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Flickr / kellywoolen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Отец решил не подписывать свидетельство о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного, вписанного в документы матерью, пишет The Sun.
Мужчина оказался неприятно удивлен, обнаружив в графе "имя ребенка" полное совпадение с именем бывшего парня своей девушки, мамы малыша. Ребенок получил не только первое, но и второе имя бывшего парня своей мамы. Своими переживаниями мужчина поделился в социальной сети.
"И я сказал своей девушке, что не буду подписывать никаких документов на ребенка, пока она не поменяет имя на то, о котором мы с ней договаривались", — рассказал он.
Также мужчина признался, что был не уверен, станут ли они хорошими родителями, когда узнал о беременности, так как молодые люди еще даже не были женаты.
Теперь он сомневается, окончательно ли мать ребенка порвала отношения с бывшим парнем. У пользователей сети мужчина попросил совета, в том числе и стоит ли ему сделать тест на отцовство.
Энн Хэтэуй - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 02:00Культура
Энн Хэтэуэй призналась, что ненавидит свое полное имя
 
ОбществоПроисшествияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
03:24Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе
Лента новостейМолния