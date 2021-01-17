https://ria.ru/20210117/imya-1593434020.html

Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени

Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени

Отец решил не подписывать свидетельство о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного, вписанного в документы матерью, пишет The Sun. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-17T23:28

2021-01-17T23:28

2021-01-18T02:29

общество

происшествия

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Отец решил не подписывать свидетельство о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного, вписанного в документы матерью, пишет The Sun. Мужчина оказался неприятно удивлен, обнаружив в графе "имя ребенка" полное совпадение с именем бывшего парня своей девушки, мамы малыша. Ребенок получил не только первое, но и второе имя бывшего парня своей мамы. Своими переживаниями мужчина поделился в социальной сети. Также мужчина признался, что был не уверен, станут ли они хорошими родителями, когда узнал о беременности, так как молодые люди еще даже не были женаты. Теперь он сомневается, окончательно ли мать ребенка порвала отношения с бывшим парнем. У пользователей сети мужчина попросил совета, в том числе и стоит ли ему сделать тест на отцовство.

https://ria.ru/20210115/hathaway-1593045986.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, происшествия, в мире