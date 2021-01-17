https://ria.ru/20210117/impichment-1593372168.html

Адвокат Трампа раскрыл подробности дела об импичменте

Адвокат Трампа раскрыл подробности дела об импичменте

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил телеканалу ABC News, что входит в команду защиты президента по делу об импичменте, и рассказал, как будут... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T06:59

2021-01-17T06:59

2021-01-17T09:48

захват капитолия в вашингтоне

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил телеканалу ABC News, что входит в команду защиты президента по делу об импичменте, и рассказал, как будут работать юристы.Юрист пояснил, что по линии защиты он представит доказательства мошенничества на выборах президента. По его словам, противники Трампа расценивают его заявления о мошенничестве как подстрекательство к насилию, но если удастся доказать, что мошенничество действительно было, тогда слова Трампа станут легитимной точкой зрения.Джулиани отметил, что есть разные мнения насчет того, как президент должен подойти к своему второму импичменту. Сам адвокат полагает, что ему следует закрыть процесс как незаконный."Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько — два дня, три?" — сказал он.Адвокат считает, что такое решение создаст прецедент, когда конгресс за пару дней сможет выносить импичмент кому угодно и по любому вопросу.Джулиани подчеркнул, что слова Трампа нельзя рассматривать как подстрекательство к насилию еще и потому, что между выступлением президента и беспорядками прошло некоторое время, тогда как подстрекательство — это побуждение к немедленным действиям."Люди должны выбегать посреди речи, бежать прямо к Капитолию. Вот это, по сути, подстрекательство", — объяснил он.При этом Джулиани не исключил, что Трамп может дать показания во время разбирательства.Что касается возможности действующего президента помиловать самого себя, то, по словам адвоката, это было бы полностью оправданно, так как "конституция не ограничивает то, кого мы можем помиловать".

https://ria.ru/20210114/dzhuliani-1593026281.html

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

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капитолий, дональд трамп, рудольф джулиани, москва, сша, в мире