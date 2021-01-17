Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
12:46 17.01.2021 (обновлено: 12:57 17.01.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель журнала "Ералаш" Борис Грачевский
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Борис Грачевский вырастил киножурнал "Ералаш" как своего ребёнка, он очень любил детей и внёс большой вклад в развитие культуры, заявил поэт Симон Осиашвили на церемонии прощания в воскресенье.
Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Прощание проходит в московском Доме кино, после чего Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище.
"Мы с Борей дружили 35 лет, с 1985 года, когда я писал песни для тогда большого фильма "Что такое "Ералаш". Не буду говорить о том, что мы с ним просто подружились уже по-человечески, когда у меня были сложные моменты в жизни, он мне помогал... Боря очень любил детей, у него их своих четверо, но у него есть один ещё важный ребёнок в его жизни - это "Ералаш", которого он вырастил", - сказал Осиашвили, отметив вклад Грачевского в российскую культуру.
Церемонию прощания вёл актёр и большой друг Грачевского Владимир Долинский, который попросил помочь "Ералашу" после ухода Грачевского.
"Сегодня один из самых чёрных дней в моей жизни, самая тяжелое для меня мероприятие в жизни, это уход из жизни моего большого друга, а их, как вы знаете, много не бывает, Бори Грачевского, этого большого талантливого ребёнка, который даже на смертном одре шутил, улыбался, чтобы его близкие не страдали", - сказал Долинский.
Ведущий церемонии также зачитал телеграммы и соболезнования от членов правительства, коллег и друзей Грачевского.
"Коллектив ВГИКА связывала человеческая и профессиональная дружба с великим режиссёром, его уход - невосполнимая потеря для нашего кино и театра", - сказано в телеграмме ректора ВГИКа Владимира Малышева.
Поэт Дмитрий Дарин на церемонии прочитал стихотворение в память о Грачевским, призвал сохранить в памяти его лучезарную улыбку.
Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.