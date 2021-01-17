https://ria.ru/20210117/grachevskiy-1593391930.html

Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили

Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили

Борис Грачевский вырастил киножурнал "Ералаш" как своего ребёнка, он очень любил детей и внёс большой вклад в развитие культуры, заявил поэт Симон Осиашвили на... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T12:46

2021-01-17T12:46

2021-01-17T12:57

культура

умер борис грачевский

владимир долинский

борис грачевский

дом кино

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Борис Грачевский вырастил киножурнал "Ералаш" как своего ребёнка, он очень любил детей и внёс большой вклад в развитие культуры, заявил поэт Симон Осиашвили на церемонии прощания в воскресенье.Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Прощание проходит в московском Доме кино, после чего Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище.Церемонию прощания вёл актёр и большой друг Грачевского Владимир Долинский, который попросил помочь "Ералашу" после ухода Грачевского.Ведущий церемонии также зачитал телеграммы и соболезнования от членов правительства, коллег и друзей Грачевского.Поэт Дмитрий Дарин на церемонии прочитал стихотворение в память о Грачевским, призвал сохранить в памяти его лучезарную улыбку.Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.

https://ria.ru/20210117/grachevskiy-1593385135.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/skandal-1593334627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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