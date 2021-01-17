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https://ria.ru/20210117/grachevskiy-1593391930.html
Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Борис Грачевский вырастил киножурнал "Ералаш" как своего ребёнка, он очень любил детей и внёс большой вклад в развитие культуры, заявил поэт Симон Осиашвили на... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:46
2021-01-17T12:57
культура
умер борис грачевский
владимир долинский
борис грачевский
дом кино
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Борис Грачевский вырастил киножурнал "Ералаш" как своего ребёнка, он очень любил детей и внёс большой вклад в развитие культуры, заявил поэт Симон Осиашвили на церемонии прощания в воскресенье.Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Прощание проходит в московском Доме кино, после чего Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище.Церемонию прощания вёл актёр и большой друг Грачевского Владимир Долинский, который попросил помочь "Ералашу" после ухода Грачевского.Ведущий церемонии также зачитал телеграммы и соболезнования от членов правительства, коллег и друзей Грачевского.Поэт Дмитрий Дарин на церемонии прочитал стихотворение в память о Грачевским, призвал сохранить в памяти его лучезарную улыбку.Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
https://ria.ru/20210117/grachevskiy-1593385135.html
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умер борис грачевский, владимир долинский, борис грачевский, дом кино

Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили

12:46 17.01.2021 (обновлено: 12:57 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель журнала "Ералаш" Борис Грачевский
Художественный руководитель журнала Ералаш Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Борис Грачевский вырастил киножурнал "Ералаш" как своего ребёнка, он очень любил детей и внёс большой вклад в развитие культуры, заявил поэт Симон Осиашвили на церемонии прощания в воскресенье.
Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Прощание проходит в московском Доме кино, после чего Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище.
На церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала Ералаш, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
11:13Культура
В Москве прошло прощание с Борисом Грачевским
"Мы с Борей дружили 35 лет, с 1985 года, когда я писал песни для тогда большого фильма "Что такое "Ералаш". Не буду говорить о том, что мы с ним просто подружились уже по-человечески, когда у меня были сложные моменты в жизни, он мне помогал... Боря очень любил детей, у него их своих четверо, но у него есть один ещё важный ребёнок в его жизни - это "Ералаш", которого он вырастил", - сказал Осиашвили, отметив вклад Грачевского в российскую культуру.
Церемонию прощания вёл актёр и большой друг Грачевского Владимир Долинский, который попросил помочь "Ералашу" после ухода Грачевского.
"Сегодня один из самых чёрных дней в моей жизни, самая тяжелое для меня мероприятие в жизни, это уход из жизни моего большого друга, а их, как вы знаете, много не бывает, Бори Грачевского, этого большого талантливого ребёнка, который даже на смертном одре шутил, улыбался, чтобы его близкие не страдали", - сказал Долинский.
Ведущий церемонии также зачитал телеграммы и соболезнования от членов правительства, коллег и друзей Грачевского.
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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"Коллектив ВГИКА связывала человеческая и профессиональная дружба с великим режиссёром, его уход - невосполнимая потеря для нашего кино и театра", - сказано в телеграмме ректора ВГИКа Владимира Малышева.
Поэт Дмитрий Дарин на церемонии прочитал стихотворение в память о Грачевским, призвал сохранить в памяти его лучезарную улыбку.
Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
 
КультураУмер Борис ГрачевскийВладимир ДолинскийБорис ГрачевскийДом кино
 
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