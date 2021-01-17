В Москве прошло прощание с Борисом Грачевским
11:13 17.01.2021 (обновлено: 14:00 17.01.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала "Ералаш", режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Церемония прощания с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским прошла в Москве в Доме кино, проститься с ним пришли друзья, коллеги и поклонники творчества, передаёт корреспондент РИА Новости.
Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Гроб был установлен на сцене в окружении цветов и венков. В зале играла музыка, на большом экране показывали фотографии Грачевского, на многих из них он запечатлён со своими друзьями и коллегами.
Проститься с Грачевским пришли артист Бедрос Киркоров, поэт Симон Осиашвили, актёры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский, Оксана Стешина, телеведущая Елена Малышева, а также коллектив "Ералаша", многочисленные друзья, коллеги и поклонники творчества.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЕлена Малышева на церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала "Ералаш", режиссером Борисом Грачевским
Елена Малышева на церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала "Ералаш", режиссером Борисом Грачевским
Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
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