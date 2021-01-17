https://ria.ru/20210117/grachevskiy-1593385135.html

В Москве прошло прощание с Борисом Грачевским

В Москве прошло прощание с Борисом Грачевским

Церемония прощания с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским прошла в Москве в Доме кино, проститься с ним пришли друзья, коллеги и поклонники РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T11:13

2021-01-17T11:13

2021-01-17T14:00

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борис грачевский

кино и сериалы

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Церемония прощания с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским прошла в Москве в Доме кино, проститься с ним пришли друзья, коллеги и поклонники творчества, передаёт корреспондент РИА Новости.Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.Гроб был установлен на сцене в окружении цветов и венков. В зале играла музыка, на большом экране показывали фотографии Грачевского, на многих из них он запечатлён со своими друзьями и коллегами.Проститься с Грачевским пришли артист Бедрос Киркоров, поэт Симон Осиашвили, актёры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский, Оксана Стешина, телеведущая Елена Малышева, а также коллектив "Ералаша", многочисленные друзья, коллеги и поклонники творчества.Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593125554.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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