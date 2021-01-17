https://ria.ru/20210117/gaz-1593435241.html

СМИ: в Тунисе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста

СМИ: в Тунисе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста

Полицейские подразделения Туниса используют слезоточивый газ для разгона массовых беспорядков, которые захлестнули сразу несколько городов страны, сообщает... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T23:50

2021-01-17T23:50

2021-01-17T23:50

мвд туниса

сус (вилайет)

тунис (страна)

тунис (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/111864/91/1118649176_0:20:2000:1145_1920x0_80_0_0_30635da2c36a25eb30316ab24f308b1c.jpg

КАИР, 17 янв - РИА Новости. Полицейские подразделения Туниса используют слезоточивый газ для разгона массовых беспорядков, которые захлестнули сразу несколько городов страны, сообщает радиостанция Mosaique FM.По данным СМИ, вспышки насилия происходят в шести городах Туниса, в том числе в столице страны и курортном городе Сус. Столкновения между агрессивно настроенными молодыми людьми и полицией начались в субботу вечером, в воскресенье противостояние возобновилось.По информации телеканала "Аль-Арабия", ссылающегося на представителя МВД Туниса, за последние сутки в разных городах этой страны было задержано 242 человека, большинство из них подростки.Правоохранители заявляют, что участники беспорядков жгут покрышки, перекрывают проезжие части, и стреляют из фейерверков по полиции. Отмечены случаи нападения на ряд государственных объектов.Акты насилия в Тунисе совпали с десятой годовщиной "жасминовой революции", приведшей к смене власти в стране и спровоцировавшей "арабскую весну".

сус (вилайет)

тунис (страна)

тунис (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд туниса, сус (вилайет), тунис (страна), тунис (город), в мире