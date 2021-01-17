СМИ: в Тунисе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста
© AP Photo / Darko VojinovicПолиция во время дежурства возле отеля Imperial Marhaba, Тунис
© AP Photo / Darko Vojinovic
КАИР, 17 янв - РИА Новости. Полицейские подразделения Туниса используют слезоточивый газ для разгона массовых беспорядков, которые захлестнули сразу несколько городов страны, сообщает радиостанция Mosaique FM.
Des emeut*s éclatent pour la quatrième soirée consécutive dans plusieurs villes de #Tunisie où la colère monte face aux difficultés économiques et la dégradation des conditions de vie. #Tunisia pic.twitter.com/cT0SfaYgiW— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 17, 2021
"Полиция использует слезоточивый газ для разгона участников беспорядков в ряде городов страны", - сообщает радиостанция.
По информации телеканала "Аль-Арабия", ссылающегося на представителя МВД Туниса, за последние сутки в разных городах этой страны было задержано 242 человека, большинство из них подростки.
Правоохранители заявляют, что участники беспорядков жгут покрышки, перекрывают проезжие части, и стреляют из фейерверков по полиции. Отмечены случаи нападения на ряд государственных объектов.
Акты насилия в Тунисе совпали с десятой годовщиной "жасминовой революции", приведшей к смене власти в стране и спровоцировавшей "арабскую весну".