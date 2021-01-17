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СМИ: в Тунисе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста
СМИ: в Тунисе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста
Полицейские подразделения Туниса используют слезоточивый газ для разгона массовых беспорядков, которые захлестнули сразу несколько городов страны, сообщает... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T23:50
2021-01-17T23:50
мвд туниса
сус (вилайет)
тунис (страна)
тунис (город)
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КАИР, 17 янв - РИА Новости. Полицейские подразделения Туниса используют слезоточивый газ для разгона массовых беспорядков, которые захлестнули сразу несколько городов страны, сообщает радиостанция Mosaique FM.По данным СМИ, вспышки насилия происходят в шести городах Туниса, в том числе в столице страны и курортном городе Сус. Столкновения между агрессивно настроенными молодыми людьми и полицией начались в субботу вечером, в воскресенье противостояние возобновилось.По информации телеканала "Аль-Арабия", ссылающегося на представителя МВД Туниса, за последние сутки в разных городах этой страны было задержано 242 человека, большинство из них подростки.Правоохранители заявляют, что участники беспорядков жгут покрышки, перекрывают проезжие части, и стреляют из фейерверков по полиции. Отмечены случаи нападения на ряд государственных объектов.Акты насилия в Тунисе совпали с десятой годовщиной "жасминовой революции", приведшей к смене власти в стране и спровоцировавшей "арабскую весну".
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мвд туниса, сус (вилайет), тунис (страна), тунис (город), в мире

СМИ: в Тунисе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста

23:50 17.01.2021
 
© AP Photo / Darko VojinovicПолиция во время дежурства возле отеля Imperial Marhaba, Тунис
Полиция во время дежурства возле отеля Imperial Marhaba, Тунис - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
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КАИР, 17 янв - РИА Новости. Полицейские подразделения Туниса используют слезоточивый газ для разгона массовых беспорядков, которые захлестнули сразу несколько городов страны, сообщает радиостанция Mosaique FM.
По данным СМИ, вспышки насилия происходят в шести городах Туниса, в том числе в столице страны и курортном городе Сус. Столкновения между агрессивно настроенными молодыми людьми и полицией начались в субботу вечером, в воскресенье противостояние возобновилось.

"Полиция использует слезоточивый газ для разгона участников беспорядков в ряде городов страны", - сообщает радиостанция.

По информации телеканала "Аль-Арабия", ссылающегося на представителя МВД Туниса, за последние сутки в разных городах этой страны было задержано 242 человека, большинство из них подростки.
Правоохранители заявляют, что участники беспорядков жгут покрышки, перекрывают проезжие части, и стреляют из фейерверков по полиции. Отмечены случаи нападения на ряд государственных объектов.
Акты насилия в Тунисе совпали с десятой годовщиной "жасминовой революции", приведшей к смене власти в стране и спровоцировавшей "арабскую весну".
 
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