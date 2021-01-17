https://ria.ru/20210117/dvigatel-1593368128.html

Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз

Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз

Российский многоразовый метановый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя "Амур-СПГ", сможет летать до 50 раз, следует из материалов... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T03:13

2021-01-17T03:13

2021-01-17T10:24

россия

восточный

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский многоразовый метановый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя "Амур-СПГ", сможет летать до 50 раз, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.В мае 2020 года "Роскосмос" заключил контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 миллиарда рублей на создание к концу 2025 года двигателя РД-0169. Его планируется разработать на базе демонстрационного двигателя РД-0177, который КБ химавтоматики должен сделать к концу 2021 года.Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн при однократном; на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.Многоразовость — один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. У России многоразовых космических ракет пока нет, но ведется их разработка. В США в настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания SpaceX. а также Blue Origin — в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.

https://ria.ru/20210113/raketa-1592862452.html

https://ria.ru/20210114/mks-1592953258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный, blue origin, космос - риа наука, союз, роскосмос, spacex, москва, европа, сша