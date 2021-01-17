Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/dvigatel-1593368128.html
Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
Российский многоразовый метановый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя "Амур-СПГ", сможет летать до 50 раз, следует из материалов... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T03:13
2021-01-17T10:24
россия
восточный
blue origin
космос - риа наука
союз
роскосмос
spacex
москва
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577584575_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_aaf78a3ec8b403553307947f63f49c55.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский многоразовый метановый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя "Амур-СПГ", сможет летать до 50 раз, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.В мае 2020 года "Роскосмос" заключил контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 миллиарда рублей на создание к концу 2025 года двигателя РД-0169. Его планируется разработать на базе демонстрационного двигателя РД-0177, который КБ химавтоматики должен сделать к концу 2021 года.Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн при однократном; на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.Многоразовость — один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. У России многоразовых космических ракет пока нет, но ведется их разработка. В США в настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания SpaceX. а также Blue Origin — в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.
https://ria.ru/20210113/raketa-1592862452.html
https://ria.ru/20210114/mks-1592953258.html
россия
восточный
москва
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577584575_154:0:2582:1821_1920x0_80_0_0_945108698152fa3697b8adb31514510f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, восточный, blue origin, космос - риа наука, союз, роскосмос, spacex, москва, европа, сша

Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз

03:13 17.01.2021 (обновлено: 10:24 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя
Старт ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский многоразовый метановый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя "Амур-СПГ", сможет летать до 50 раз, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.

"Возможность не менее десяти использований серийного образца жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) в составе первой ступени ракеты-носителя (РН). Рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца ЖРД в составе первой ступени РН до 25, 50 раз", — говорится в материалах.

В мае 2020 года "Роскосмос" заключил контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 миллиарда рублей на создание к концу 2025 года двигателя РД-0169. Его планируется разработать на базе демонстрационного двигателя РД-0177, который КБ химавтоматики должен сделать к концу 2021 года.
Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".
Запуск ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 14:09Наука
РАН рекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну
С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн при однократном; на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.
Многоразовость — один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. У России многоразовых космических ракет пока нет, но ведется их разработка. В США в настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания SpaceX. а также Blue Origin — в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 03:02Хочу стать космонавтом
Россия отправит к МКС корабль, названный в честь Гагарина
 
РоссиявосточныйBlue OriginКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосSpaceXМоскваЕвропаСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
12:37Вакцина от COVID-19 центра Чумакова поступит в гражданский оборот в марте
Лента новостейМолния