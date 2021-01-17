https://ria.ru/20210117/dtp-1593433496.html

В Архангельской области один человек погиб в ДТП

В Архангельской области один человек погиб в ДТП

Пять человек пострадали и один погиб в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса в 51 километре от Архангельска, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T23:07

2021-01-17T23:07

2021-01-17T23:07

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 17 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали и один погиб в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса в 51 километре от Архангельска, сообщили в региональном ГУ МЧС.Авария произошла около 16.00 в воскресенье на 1181-м километре федеральной автодороги М-8 в 51 километре от Архангельска.Как пояснили в ведомстве, пятеро пострадавших были осмотрены медиками, двух мужчин с тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом колена доставили в больницу. В результате произошедшего разлива топлива нет, движение не перекрыто.

https://ria.ru/20210116/bashkiriya-1593337620.html

россия

архангельск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельск, происшествия