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В Архангельской области один человек погиб в ДТП
В Архангельской области один человек погиб в ДТП
Пять человек пострадали и один погиб в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса в 51 километре от Архангельска, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T23:07
2021-01-17T23:07
2021-01-17T23:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 17 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали и один погиб в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса в 51 километре от Архангельска, сообщили в региональном ГУ МЧС.Авария произошла около 16.00 в воскресенье на 1181-м километре федеральной автодороги М-8 в 51 километре от Архангельска.Как пояснили в ведомстве, пятеро пострадавших были осмотрены медиками, двух мужчин с тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом колена доставили в больницу. В результате произошедшего разлива топлива нет, движение не перекрыто.
https://ria.ru/20210116/bashkiriya-1593337620.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельск, происшествия