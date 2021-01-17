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В Архангельской области один человек погиб в ДТП
В Архангельской области один человек погиб в ДТП
Пять человек пострадали и один погиб в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса в 51 километре от Архангельска, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T23:07
2021-01-17T23:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 17 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали и один погиб в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса в 51 километре от Архангельска, сообщили в региональном ГУ МЧС.Авария произошла около 16.00 в воскресенье на 1181-м километре федеральной автодороги М-8 в 51 километре от Архангельска.Как пояснили в ведомстве, пятеро пострадавших были осмотрены медиками, двух мужчин с тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом колена доставили в больницу. В результате произошедшего разлива топлива нет, движение не перекрыто.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельск, происшествия

В Архангельской области один человек погиб в ДТП

23:07 17.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МУРМАНСК, 17 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали и один погиб в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса в 51 километре от Архангельска, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Авария произошла около 16.00 в воскресенье на 1181-м километре федеральной автодороги М-8 в 51 километре от Архангельска.

"По прибытии на место сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части им. Героя Советского Союза В. М. Петрова было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Ford Transit и автоцистерны молоковоза. В автомобиле Ford Transit находилось шесть человек, один из них погиб на месте. Водитель молоковоза не пострадал", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, пятеро пострадавших были осмотрены медиками, двух мужчин с тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом колена доставили в больницу. В результате произошедшего разлива топлива нет, движение не перекрыто.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АрхангельскПроисшествия
 
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