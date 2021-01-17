https://ria.ru/20210117/dtp-1593366698.html
На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД столкнулись три автомобиля
Три автомобиля, в том числе грузовик и такси, столкнулись на 46-м километре внешней стороны МКАД, сообщает департамент транспорта Москвы. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T01:56
2021-01-17T01:56
2021-01-17T01:56
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Три автомобиля, в том числе грузовик и такси, столкнулись на 46-м километре внешней стороны МКАД, сообщает департамент транспорта Москвы."На 46 километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и такси... Предварительно, есть пострадавший", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Уточняется, что грузовой автомобиль перекрыл проезжую часть, для проезда остался свободен левый ряд, длина затора два километра.Ранее дептранс сообщал, что движение на 24-м километре МКАД затруднено из-за застрявших на подъеме грузовиков.
https://ria.ru/20210114/dtp-1593094057.html
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