https://ria.ru/20210117/dtp-1593366698.html

На МКАД столкнулись три автомобиля

На МКАД столкнулись три автомобиля

Три автомобиля, в том числе грузовик и такси, столкнулись на 46-м километре внешней стороны МКАД, сообщает департамент транспорта Москвы. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T01:56

2021-01-17T01:56

2021-01-17T01:56

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авто

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дтп

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Три автомобиля, в том числе грузовик и такси, столкнулись на 46-м километре внешней стороны МКАД, сообщает департамент транспорта Москвы."На 46 километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и такси... Предварительно, есть пострадавший", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Уточняется, что грузовой автомобиль перекрыл проезжую часть, для проезда остался свободен левый ряд, длина затора два километра.Ранее дептранс сообщал, что движение на 24-м километре МКАД затруднено из-за застрявших на подъеме грузовиков.

https://ria.ru/20210114/dtp-1593094057.html

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2021

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россия, авто, москва, дтп, происшествия