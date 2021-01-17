https://ria.ru/20210117/dogovor-1593373013.html
Онищенко оценил идею включить вакцинацию в трудовой договор
Онищенко оценил идею включить вакцинацию в трудовой договор
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" оценил идею включить в трудовой договор пункт о... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T07:38
2021-01-17T07:38
2021-01-17T12:39
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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геннадий онищенко
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" оценил идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей. Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что вакцинацию в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.Депутат напомнил, что прививка от туберкулеза была обязательной для животноводов, которые занимаются крупным рогатым скотом. Также обязательная вакцинация распространяется на лесников.Бывший глава Роспотребнадзора также отметил более широкие возможности по вопросу вакцинации в договорах медицинского страхования. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593355255.html
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество