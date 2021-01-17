https://ria.ru/20210117/dogovor-1593373013.html

Онищенко оценил идею включить вакцинацию в трудовой договор

Онищенко оценил идею включить вакцинацию в трудовой договор

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" оценил идею включить в трудовой договор пункт о... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T07:38

2021-01-17T07:38

2021-01-17T12:39

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_0:54:3075:1784_1920x0_80_0_0_1b9dc9c9e38cb6207ad9c2497fdf7877.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" оценил идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей. Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что вакцинацию в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.Депутат напомнил, что прививка от туберкулеза была обязательной для животноводов, которые занимаются крупным рогатым скотом. Также обязательная вакцинация распространяется на лесников.Бывший глава Роспотребнадзора также отметил более широкие возможности по вопросу вакцинации в договорах медицинского страхования. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593355255.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество