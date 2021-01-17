https://ria.ru/20210117/devochka-1593408493.html

В Южно-Сахалинске пропала пятилетняя девочка

В Южно-Сахалинске пропала пятилетняя девочка

Пятилетняя девочка в Южно-Сахалинске в воскресенье ушла кататься на горку и не вернулась, следствие ведёт проверку, сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T16:31

2021-01-17T16:31

2021-01-17T16:31

следственный комитет россии (ск рф)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 янв - РИА Новости. Пятилетняя девочка в Южно-Сахалинске в воскресенье ушла кататься на горку и не вернулась, следствие ведёт проверку, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.Девочке на вид 5 лет, рост примерно 110 сантиметров, была одета в комбинезон серо-голубого цвета, шапку синего цвета, с бубоном, сапоги серебристого цвета, шарфик белого цвета, рукавицы болоньевые бордового цвета. При себе она имела ледянку синего цвета.На место происшествия для участия в поисках выехали сотрудники следственного комитета, следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления, а также сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова". Руководит поисковыми мероприятиями глава следственного управления, сообщили в пресс-службе.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/lift-1592826813.html

южно-сахалинск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия