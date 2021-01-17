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В Южно-Сахалинске пропала пятилетняя девочка
В Южно-Сахалинске пропала пятилетняя девочка
Пятилетняя девочка в Южно-Сахалинске в воскресенье ушла кататься на горку и не вернулась, следствие ведёт проверку, сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:31
2021-01-17T16:31
2021-01-17T16:31
следственный комитет россии (ск рф)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 янв - РИА Новости. Пятилетняя девочка в Южно-Сахалинске в воскресенье ушла кататься на горку и не вернулась, следствие ведёт проверку, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.Девочке на вид 5 лет, рост примерно 110 сантиметров, была одета в комбинезон серо-голубого цвета, шапку синего цвета, с бубоном, сапоги серебристого цвета, шарфик белого цвета, рукавицы болоньевые бордового цвета. При себе она имела ледянку синего цвета.На место происшествия для участия в поисках выехали сотрудники следственного комитета, следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления, а также сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова". Руководит поисковыми мероприятиями глава следственного управления, сообщили в пресс-службе.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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южно-сахалинск
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следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 янв - РИА Новости.
Пятилетняя девочка в Южно-Сахалинске
в воскресенье ушла кататься на горку и не вернулась, следствие ведёт проверку, сообщает пресс-служба Следственного управления СК
РФ по Сахалинской области
.
"Отделом по расследованию особо важных дел СУСК проводится проверка по факту безвестного исчезновения девочки 2015 года рождения, которая 17 января 2021 года, около 16 часов, ушла гулять из дома на снежную горку и до настоящего времени ее место нахождения не известно", - говорится в сообщении.
Девочке на вид 5 лет, рост примерно 110 сантиметров, была одета в комбинезон серо-голубого цвета, шапку синего цвета, с бубоном, сапоги серебристого цвета, шарфик белого цвета, рукавицы болоньевые бордового цвета. При себе она имела ледянку синего цвета.
На место происшествия для участия в поисках выехали сотрудники следственного комитета, следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления, а также сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова". Руководит поисковыми мероприятиями глава следственного управления, сообщили в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.