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https://ria.ru/20210117/chipirovanie-1593377141.html
В Якутии начали проверку из-за фейка о чипировании при вакцинации
В Якутии начали проверку из-за фейка о чипировании при вакцинации
Полиция в Якутии проводит проверку по факту распространения местной жительницей в мессенджере недостоверных сообщений о чипировании сотрудников силовых ведомств РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T09:25
2021-01-17T09:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Полиция в Якутии проводит проверку по факту распространения местной жительницей в мессенджере недостоверных сообщений о чипировании сотрудников силовых ведомств при вакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике Саха (Якутия).По его словам, за распространение заведомо ложной общественно-значимой информации грозит административная ответственность по статье "Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан". Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей."В отдельных случаях данные деяния могут квалифицироваться в соответствии с положениями уголовного законодательства. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации", - добавил собеседник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), происшествия

В Якутии начали проверку из-за фейка о чипировании при вакцинации

09:25 17.01.2021
 
© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Fotolia / kantver
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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Полиция в Якутии проводит проверку по факту распространения местной жительницей в мессенджере недостоверных сообщений о чипировании сотрудников силовых ведомств при вакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике Саха (Якутия).
"Полицией проводится проверка в отношении уроженки Сунтарского района, которая распространила в одном из мессенджеров недостоверные сообщения о вакцинации от коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции призывают граждан скептически относиться к непроверенной информации", - сказал собеседник.
По его словам, за распространение заведомо ложной общественно-значимой информации грозит административная ответственность по статье "Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан". Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.
"В отдельных случаях данные деяния могут квалифицироваться в соответствии с положениями уголовного законодательства. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации", - добавил собеседник.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Происшествия
 
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