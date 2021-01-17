В Якутии начали проверку из-за фейка о чипировании при вакцинации
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Полиция в Якутии проводит проверку по факту распространения местной жительницей в мессенджере недостоверных сообщений о чипировании сотрудников силовых ведомств при вакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике Саха (Якутия).
"Полицией проводится проверка в отношении уроженки Сунтарского района, которая распространила в одном из мессенджеров недостоверные сообщения о вакцинации от коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции призывают граждан скептически относиться к непроверенной информации", - сказал собеседник.
По его словам, за распространение заведомо ложной общественно-значимой информации грозит административная ответственность по статье "Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан". Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.
"В отдельных случаях данные деяния могут квалифицироваться в соответствии с положениями уголовного законодательства. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации", - добавил собеседник.
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