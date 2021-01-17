https://ria.ru/20210117/chipirovanie-1593377141.html

В Якутии начали проверку из-за фейка о чипировании при вакцинации

В Якутии начали проверку из-за фейка о чипировании при вакцинации

Полиция в Якутии проводит проверку по факту распространения местной жительницей в мессенджере недостоверных сообщений о чипировании сотрудников силовых ведомств РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T09:25

2021-01-17T09:25

2021-01-17T09:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика саха (якутия)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Полиция в Якутии проводит проверку по факту распространения местной жительницей в мессенджере недостоверных сообщений о чипировании сотрудников силовых ведомств при вакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике Саха (Якутия).По его словам, за распространение заведомо ложной общественно-значимой информации грозит административная ответственность по статье "Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан". Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей."В отдельных случаях данные деяния могут квалифицироваться в соответствии с положениями уголовного законодательства. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации", - добавил собеседник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/internet-1588785842.html

республика саха (якутия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), происшествия