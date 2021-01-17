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Распространение коронавируса
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В Британии выявили более 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Великобритании число случаев COVID-19 за сутки выросло на 38 598, скончался 671 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T23:58
2021-01-17T23:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании число случаев COVID-19 за сутки выросло на 38 598, скончался 671 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее в стране было зарегистрировано 41 364 случая заболевания, скончались 1295 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,38 миллиона человек, скончались более 89 тысяч.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили более 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки

23:58 17.01.2021
 
© AP Photo / PA/Victoria JonesЖенщина проходит мимо Сити Лондон
Женщина проходит мимо Сити Лондон - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© AP Photo / PA/Victoria Jones
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании число случаев COVID-19 за сутки выросло на 38 598, скончался 671 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее в стране было зарегистрировано 41 364 случая заболевания, скончались 1295 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,38 миллиона человек, скончались более 89 тысяч.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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