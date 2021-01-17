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В Москве запустили чат-бота для сообщений о нарушениях в СИЗО

В Москве запустили чат-бота для сообщений о нарушениях в СИЗО

Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) запустила чат-бота в Telegram для обращений граждан о нарушениях в учреждениях ФСИН, МВД, а также... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T19:44

2021-01-17T19:44

2021-01-17T19:44

россия

онк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) запустила чат-бота в Telegram для обращений граждан о нарушениях в учреждениях ФСИН, МВД, а также Минздрава, рассказал РИА Новости председатель ОНК столицы Георгий Волков.По словам Волкова, форма обращения может быть свободной, но рекомендуется указать ФИО того, кто обращается, и его контактные данные, ФИО гражданина, права которого нарушены, а также наименование учреждения, где было совершено нарушение, и описать проблему.

https://ria.ru/20201203/kolonii-1587463907.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество