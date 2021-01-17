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В Москве запустили чат-бота для сообщений о нарушениях в СИЗО
В Москве запустили чат-бота для сообщений о нарушениях в СИЗО
Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) запустила чат-бота в Telegram для обращений граждан о нарушениях в учреждениях ФСИН, МВД, а также... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T19:44
2021-01-17T19:44
2021-01-17T19:44
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общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) запустила чат-бота в Telegram для обращений граждан о нарушениях в учреждениях ФСИН, МВД, а также Минздрава, рассказал РИА Новости председатель ОНК столицы Георгий Волков.По словам Волкова, форма обращения может быть свободной, но рекомендуется указать ФИО того, кто обращается, и его контактные данные, ФИО гражданина, права которого нарушены, а также наименование учреждения, где было совершено нарушение, и описать проблему.
https://ria.ru/20201203/kolonii-1587463907.html
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россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество