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В Москве запустили чат-бота для сообщений о нарушениях в СИЗО
В Москве запустили чат-бота для сообщений о нарушениях в СИЗО
Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) запустила чат-бота в Telegram для обращений граждан о нарушениях в учреждениях ФСИН, МВД, а также... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T19:44
2021-01-17T19:44
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онк
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) запустила чат-бота в Telegram для обращений граждан о нарушениях в учреждениях ФСИН, МВД, а также Минздрава, рассказал РИА Новости председатель ОНК столицы Георгий Волков.По словам Волкова, форма обращения может быть свободной, но рекомендуется указать ФИО того, кто обращается, и его контактные данные, ФИО гражданина, права которого нарушены, а также наименование учреждения, где было совершено нарушение, и описать проблему.
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россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

В Москве запустили чат-бота для сообщений о нарушениях в СИЗО

19:44 17.01.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПодследственный в СИЗО
Подследственный в СИЗО - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) запустила чат-бота в Telegram для обращений граждан о нарушениях в учреждениях ФСИН, МВД, а также Минздрава, рассказал РИА Новости председатель ОНК столицы Георгий Волков.

"С сегодняшнего дня граждане могут сообщить о противоправных действиях, совершенных в учреждениях ФСИН, МВД (отделы полиции, спецприемники, ИВС, ЦВСИГ) или Минздрава, в чат-бот в Telegram (@onk_moscow_bot)", - сказал он.

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По словам Волкова, форма обращения может быть свободной, но рекомендуется указать ФИО того, кто обращается, и его контактные данные, ФИО гражданина, права которого нарушены, а также наименование учреждения, где было совершено нарушение, и описать проблему.
 
РоссияОНКФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
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