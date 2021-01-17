Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/bombardirovschiki-1593433018.html
Американские бомбардировщики провели полет над Ближним Востоком
Американские бомбардировщики провели полет над Ближним Востоком
Два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели второй в этом году полет в районе Ближнего Востока для демонстрации потенциала сдерживания,... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T23:00
2021-01-17T23:00
персидский залив
ближний восток
министерство обороны сша
совет безопасности оон
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891462_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7e06e62e47d5e41ce59eae91bc5bc828.jpg
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели второй в этом году полет в районе Ближнего Востока для демонстрации потенциала сдерживания, сообщает в воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США.Полет состоялся 17 января и стал пятым за два месяца. Прошлый полет состоялся 6 января.По его словам, это "ясный и последовательный посыл в оперативной обстановке как друзьям, так и потенциальным врагам".Третьего января Пентагон распорядился продлить пребывание в регионе авианосца "Нимиц".Ранее сообщалось, что адресатом этих полетов является Иран. В конце декабря прошлого года телеканал CNN сообщал, что, по мнению Пентагона, данные разведслужб указывают на возможную атаку со стороны Ирана, направленную на американские силы в Ираке.Временный поверенный в делах ИРИ при ООН Эшаг аль-Хабиб 1 января обратился с просьбой к СБ ООН и международному сообществу призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе, к которым он отнес подобные полеты стратегических бомбардировщиков.
https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
персидский залив
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891462_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_ec8e5e6bffea50f8aa5c28ec5f195fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
персидский залив, ближний восток, министерство обороны сша, совет безопасности оон, оон, сша, в мире

Американские бомбардировщики провели полет над Ближним Востоком

23:00 17.01.2021
 
© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели второй в этом году полет в районе Ближнего Востока для демонстрации потенциала сдерживания, сообщает в воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США.
Полет состоялся 17 января и стал пятым за два месяца. Прошлый полет состоялся 6 января.
Портрет иранского физика Мохсена Фахризаде Махабади на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 08:00
Иран не удастся спровоцировать на начало мировой войны

"Краткосрочное развертывание стратегических активов является важной частью нашей оборонной политики в регионе", - приводятся в пресс-релизе слова главы командования генерала Фрэнка Маккензи.

По его словам, это "ясный и последовательный посыл в оперативной обстановке как друзьям, так и потенциальным врагам".
Третьего января Пентагон распорядился продлить пребывание в регионе авианосца "Нимиц".
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа 2020, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
Ранее сообщалось, что адресатом этих полетов является Иран. В конце декабря прошлого года телеканал CNN сообщал, что, по мнению Пентагона, данные разведслужб указывают на возможную атаку со стороны Ирана, направленную на американские силы в Ираке.
Временный поверенный в делах ИРИ при ООН Эшаг аль-Хабиб 1 января обратился с просьбой к СБ ООН и международному сообществу призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе, к которым он отнес подобные полеты стратегических бомбардировщиков.
 
Персидский заливБлижний ВостокМинистерство обороны СШАСовет Безопасности ООНООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
03:24Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе
Лента новостейМолния