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Американские бомбардировщики провели полет над Ближним Востоком
Американские бомбардировщики провели полет над Ближним Востоком
Два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели второй в этом году полет в районе Ближнего Востока для демонстрации потенциала сдерживания,... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T23:00
2021-01-17T23:00
2021-01-17T23:00
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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели второй в этом году полет в районе Ближнего Востока для демонстрации потенциала сдерживания, сообщает в воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США.Полет состоялся 17 января и стал пятым за два месяца. Прошлый полет состоялся 6 января.По его словам, это "ясный и последовательный посыл в оперативной обстановке как друзьям, так и потенциальным врагам".Третьего января Пентагон распорядился продлить пребывание в регионе авианосца "Нимиц".Ранее сообщалось, что адресатом этих полетов является Иран. В конце декабря прошлого года телеканал CNN сообщал, что, по мнению Пентагона, данные разведслужб указывают на возможную атаку со стороны Ирана, направленную на американские силы в Ираке.Временный поверенный в делах ИРИ при ООН Эшаг аль-Хабиб 1 января обратился с просьбой к СБ ООН и международному сообществу призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе, к которым он отнес подобные полеты стратегических бомбардировщиков.
https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html
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персидский залив, ближний восток, министерство обороны сша, совет безопасности оон, оон, сша, в мире