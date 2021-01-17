https://ria.ru/20210117/bombardirovschiki-1593433018.html

Американские бомбардировщики провели полет над Ближним Востоком

Американские бомбардировщики провели полет над Ближним Востоком

Два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели второй в этом году полет в районе Ближнего Востока для демонстрации потенциала сдерживания,... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T23:00

2021-01-17T23:00

2021-01-17T23:00

персидский залив

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели второй в этом году полет в районе Ближнего Востока для демонстрации потенциала сдерживания, сообщает в воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США.Полет состоялся 17 января и стал пятым за два месяца. Прошлый полет состоялся 6 января.По его словам, это "ясный и последовательный посыл в оперативной обстановке как друзьям, так и потенциальным врагам".Третьего января Пентагон распорядился продлить пребывание в регионе авианосца "Нимиц".Ранее сообщалось, что адресатом этих полетов является Иран. В конце декабря прошлого года телеканал CNN сообщал, что, по мнению Пентагона, данные разведслужб указывают на возможную атаку со стороны Ирана, направленную на американские силы в Ираке.Временный поверенный в делах ИРИ при ООН Эшаг аль-Хабиб 1 января обратился с просьбой к СБ ООН и международному сообществу призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе, к которым он отнес подобные полеты стратегических бомбардировщиков.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

персидский залив

ближний восток

сша

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персидский залив, ближний восток, министерство обороны сша, совет безопасности оон, оон, сша, в мире