https://ria.ru/20210117/aviabilety-1593417266.html

Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты

Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты

Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14 процентов меньше, чем в 2019 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T18:20

2021-01-17T18:20

2021-01-17T18:20

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14 процентов меньше, чем в 2019 году, сообщает Туту.ру.Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего. Рассматривались данные по проездным документам с вылетами с 1 января по 31 декабря 2020 года. В ряд городов было добираться на 30-40 процентов дешевле, чем в 2019 году. На первом месте по снижению среднего чека направление Уфа — Анапа (- 45 процентов, стоимость перелета составляла менее шести тысяч рублей). На втором месте маршрут Москва — Орск (- 43 процента, пять тысяч рублей). На третьем направления Москва — Курган и Нижний Новгород — Екатеринбург (- 41 процент, 3,8 и 4,9 тысячи рублей соответственно). На 40 процентов снизился средний чек на полеты Санкт-Петербург — Апатиты (4,8 тысячи рублей).Среди направлений с вылетом из столицы в рейтинг, помимо Орска и Кургана, вошли Воронеж (- 39 процентов), Новокузнецк (- 36), Ставрополь (- 35), Ижевск (- 34), Екатеринбург (- 32), Новосибирск (- 32), Красноярск (- 32), Санкт-Петербург (- 31) и Череповец (- 30 процентов).С отправлением из Санкт-Петербурга в список также вошли маршруты в Пермь (- 39 процентов), Ульяновск (- 39), Новосибирск (- 37), Екатеринбург (- 35), Геленджик (- 35), Астрахань (- 34), Белгород (- 34), Челябинск (- 33), Ставрополь (- 33), Саратов (- 32), Воронеж (- 31), Уфа (- 30) и Курск (- 30 процентов).Также аналитики отмечают попадание в рейтинг подешевевших сразу нескольких маршрутов на популярные морские курорты. Помимо уже упомянутых направлений Уфа — Анапа и Санкт-Петербург — Геленджик, это Красноярск — Анапа (- 35), Уфа — Сочи (- 32), Самара — Анапа (- 31), Челябинск — Анапа (- 30 процентов).

https://ria.ru/20210116/sochi-1593189606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, города, цены, маршруты, авиабилеты, новости - туризм, апатит, курск, анапа, пермь