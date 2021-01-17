Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210117/aviabilety-1593417266.html
Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты
Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты
Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14 процентов меньше, чем в 2019 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T18:20
2021-01-17T18:20
туризм
туризм
города
цены
маршруты
авиабилеты
новости - туризм
апатит
курск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569763842_0:150:2974:1822_1920x0_80_0_0_c2276f7846081aa9a2abb0a86def8d10.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14 процентов меньше, чем в 2019 году, сообщает Туту.ру.Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего. Рассматривались данные по проездным документам с вылетами с 1 января по 31 декабря 2020 года. В ряд городов было добираться на 30-40 процентов дешевле, чем в 2019 году. На первом месте по снижению среднего чека направление Уфа — Анапа (- 45 процентов, стоимость перелета составляла менее шести тысяч рублей). На втором месте маршрут Москва — Орск (- 43 процента, пять тысяч рублей). На третьем направления Москва — Курган и Нижний Новгород — Екатеринбург (- 41 процент, 3,8 и 4,9 тысячи рублей соответственно). На 40 процентов снизился средний чек на полеты Санкт-Петербург — Апатиты (4,8 тысячи рублей).Среди направлений с вылетом из столицы в рейтинг, помимо Орска и Кургана, вошли Воронеж (- 39 процентов), Новокузнецк (- 36), Ставрополь (- 35), Ижевск (- 34), Екатеринбург (- 32), Новосибирск (- 32), Красноярск (- 32), Санкт-Петербург (- 31) и Череповец (- 30 процентов).С отправлением из Санкт-Петербурга в список также вошли маршруты в Пермь (- 39 процентов), Ульяновск (- 39), Новосибирск (- 37), Екатеринбург (- 35), Геленджик (- 35), Астрахань (- 34), Белгород (- 34), Челябинск (- 33), Ставрополь (- 33), Саратов (- 32), Воронеж (- 31), Уфа (- 30) и Курск (- 30 процентов).Также аналитики отмечают попадание в рейтинг подешевевших сразу нескольких маршрутов на популярные морские курорты. Помимо уже упомянутых направлений Уфа — Анапа и Санкт-Петербург — Геленджик, это Красноярск — Анапа (- 35), Уфа — Сочи (- 32), Самара — Анапа (- 31), Челябинск — Анапа (- 30 процентов).
https://ria.ru/20210116/sochi-1593189606.html
курск
анапа
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569763842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_742fee7371bed6fa03fe4a8540d8c3c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, города, цены, маршруты, авиабилеты, новости - туризм, апатит, курск, анапа, пермь

Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты

18:20 17.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры рейса Нью-Йорк - Москва в аэропорту Шереметьево
Пассажиры рейса Нью-Йорк - Москва в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14 процентов меньше, чем в 2019 году, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего. Рассматривались данные по проездным документам с вылетами с 1 января по 31 декабря 2020 года. В ряд городов было добираться на 30-40 процентов дешевле, чем в 2019 году.
На первом месте по снижению среднего чека направление Уфа — Анапа (- 45 процентов, стоимость перелета составляла менее шести тысяч рублей). На втором месте маршрут Москва — Орск (- 43 процента, пять тысяч рублей). На третьем направления Москва — Курган и Нижний Новгород — Екатеринбург (- 41 процент, 3,8 и 4,9 тысячи рублей соответственно). На 40 процентов снизился средний чек на полеты Санкт-Петербург — Апатиты (4,8 тысячи рублей).
Среди направлений с вылетом из столицы в рейтинг, помимо Орска и Кургана, вошли Воронеж (- 39 процентов), Новокузнецк (- 36), Ставрополь (- 35), Ижевск (- 34), Екатеринбург (- 32), Новосибирск (- 32), Красноярск (- 32), Санкт-Петербург (- 31) и Череповец (- 30 процентов).
С отправлением из Санкт-Петербурга в список также вошли маршруты в Пермь (- 39 процентов), Ульяновск (- 39), Новосибирск (- 37), Екатеринбург (- 35), Геленджик (- 35), Астрахань (- 34), Белгород (- 34), Челябинск (- 33), Ставрополь (- 33), Саратов (- 32), Воронеж (- 31), Уфа (- 30) и Курск (- 30 процентов).
Также аналитики отмечают попадание в рейтинг подешевевших сразу нескольких маршрутов на популярные морские курорты. Помимо уже упомянутых направлений Уфа — Анапа и Санкт-Петербург — Геленджик, это Красноярск — Анапа (- 35), Уфа — Сочи (- 32), Самара — Анапа (- 31), Челябинск — Анапа (- 30 процентов).
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 08:00Туризм
Вот это Сочи! Как жил курорт в праздники и ехать ли туда сейчас
 
ТуризмТуризмГородаЦенымаршрутыавиабилетыНовости - ТуризмАпатитКурскАнапаПермь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
03:24Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе
Лента новостейМолния