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Пушков назвал Антошкина достойным и смелым человеком
Пушков назвал Антошкина достойным и смелым человеком
Сенатор Алексей Пушков выразил соболезнования в связи с кончиной героя Советского Союза депутата Госдумы генерала-полковника Николая Антошкина. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:37
2021-01-17T16:37
2021-01-17T16:37
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политика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков выразил соболезнования в связи с кончиной героя Советского Союза депутата Госдумы генерала-полковника Николая Антошкина.Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.Пушков отметил, что они с Антошкиным были коллегами по Госдуме шестого созыва.Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Ему было 79 лет.Он командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком. В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе обеспечивал полет "Бурана". В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай антошкин, госдума рф, алексей пушков, политика
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
выразил соболезнования в связи с кончиной героя Советского Союза депутата Госдумы
генерала-полковника Николая Антошкина
.
Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.
Пушков отметил, что они с Антошкиным были коллегами по Госдуме шестого созыва.
"Достойный, смелый, сильный человек. Приношу искренние соболезнования его семье и близким", - написал сенатор в Twitter.
Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Ему было 79 лет.
Он командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком. В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе обеспечивал полет "Бурана". В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.