https://ria.ru/20210117/antoshkin-1593407633.html
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Антошкина
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Антошкина
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной героя Советского Союза, депутата Госдумы генерала-полковника Николая Антошкина. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:24
2021-01-17T16:24
2021-01-17T16:24
николай антошкин
госдума рф
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной героя Советского Союза, депутата Госдумы генерала-полковника Николая Антошкина.Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.Мэр Москвы отметил, что Антошкин все жизнь посвятил служению стране и людям, принимал участие в развитии ветеранского движения и патриотическом воспитании молодёжи.Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Ему было 79 лет.Он командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком.В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе обеспечивал полет "Бурана".В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.
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николай антошкин, госдума рф, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
выразил соболезнования в связи с кончиной героя Советского Союза, депутата Госдумы
генерала-полковника Николая Антошкина
.
Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.
"Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин... Светлая память о Николае Тимофеевиче навсегда сохранится в сердцах его друзей и соратников. Соболезную родным и близким этого замечательного человека", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Мэр Москвы отметил, что Антошкин все жизнь посвятил служению стране и людям, принимал участие в развитии ветеранского движения и патриотическом воспитании молодёжи.
Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Ему было 79 лет.
Он командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком.
В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе обеспечивал полет "Бурана".
В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.