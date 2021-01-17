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Биография Николая Антошкина
Биография Николая Антошкина
Военный и политический деятель, депутат Госдумы РФ Николай Тимофеевич Антошкин родился 19 декабря 1942 года в многодетной крестьянской семье в деревне... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T13:13
2021-01-17T13:18
россия
николай антошкин
чехословакия
военно-воздушная академия имени ю. а. гагарина
чернобыльская аэс
госдума рф
справки
безопасность
политика
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Военный и политический деятель, депутат Госдумы РФ Николай Тимофеевич Антошкин родился 19 декабря 1942 года в многодетной крестьянской семье в деревне Кузьминовка Фёдоровского района Башкирской АССР (ныне Башкирия). В 1961 году был призван на военную службу. Получил высшее военное образование. В 1965 году окончил Оренбургское высшее военное училище лётчиков имени И.С. Полбина; в 1973 году - Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина; в 1983 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К.Е. Ворошилова (ныне - Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил РФ).С 1965 года служил лётчиком, начальником штаба эскадрильи, командиром звена в авиационном полку Белорусского военного округа. В 1968 году принимал участие в вводе войск в Чехословакию. В 1969 году принимал участие в конфликтах на советско-китайской границе.С 1973 года - командир авиационной эскадрильи, заместитель командира полка по лётной подготовке в Одесском военном округе. С 1975 года - командир 87-го отдельного разведывательного авиационного полка ВВС Туркестанского военного округа, в 1979 году выполнял дальние разведывательные вылеты над территорией Афганистана. В июле 1979 года был переведен на должность командира полка в ГДР (ныне – Германия). В 1980 - 1981 годы являлся заместителем командующего 20-й гвардейской армией по авиации.В 1983 году был назначен на должность командующего авиацией - заместителя командующего Центральной группой войск. В 1985-1988 годы возглавлял штаб ВВС Киевского военного округа. В апреле –мае 1986 года участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1988-1989 годы был назначен командующим ВВС Среднеазиатского военного округа. В 1989 - 1993 годы проходил службу в должности командующего ВВС Московского военного округа. С 1993 года являлся командующим фронтовой авиацией ВВС РФ. В 1997 году занял должность заместителя Главнокомандующего ВВС РФ по боевой подготовке. В 1998 году вышел в отставку. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы РФ.Возглавлял правление Международной общественной организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области".Генерал-полковник авиации. Награжден орденами, медалями, иностранными наградами.Герой Советского Союза (1986). Лауреат премии Правительства РФ за значительный вклад в развитие ВВС России (2012).Заслуженный военный летчик (1993), доктор военных наук, профессор.17 января 2021 года Николай Антошкин скончался в больнице.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, николай антошкин, чехословакия, военно-воздушная академия имени ю. а. гагарина, чернобыльская аэс, госдума рф, справки, безопасность, политика

Биография Николая Антошкина

13:13 17.01.2021 (обновлено: 13:18 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Николай Антошкин
Депутат Государственной Думы РФ Николай Антошкин - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Военный и политический деятель, депутат Госдумы РФ Николай Тимофеевич Антошкин родился 19 декабря 1942 года в многодетной крестьянской семье в деревне Кузьминовка Фёдоровского района Башкирской АССР (ныне Башкирия).
В 1961 году был призван на военную службу.
Получил высшее военное образование. В 1965 году окончил Оренбургское высшее военное училище лётчиков имени И.С. Полбина; в 1973 году - Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина; в 1983 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К.Е. Ворошилова (ныне - Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил РФ).
С 1965 года служил лётчиком, начальником штаба эскадрильи, командиром звена в авиационном полку Белорусского военного округа. В 1968 году принимал участие в вводе войск в Чехословакию. В 1969 году принимал участие в конфликтах на советско-китайской границе.
С 1973 года - командир авиационной эскадрильи, заместитель командира полка по лётной подготовке в Одесском военном округе. С 1975 года - командир 87-го отдельного разведывательного авиационного полка ВВС Туркестанского военного округа, в 1979 году выполнял дальние разведывательные вылеты над территорией Афганистана.
В июле 1979 года был переведен на должность командира полка в ГДР (ныне – Германия). В 1980 - 1981 годы являлся заместителем командующего 20-й гвардейской армией по авиации.
В 1983 году был назначен на должность командующего авиацией - заместителя командующего Центральной группой войск. В 1985-1988 годы возглавлял штаб ВВС Киевского военного округа.
В апреле –мае 1986 года участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В 1988-1989 годы был назначен командующим ВВС Среднеазиатского военного округа. В 1989 - 1993 годы проходил службу в должности командующего ВВС Московского военного округа. С 1993 года являлся командующим фронтовой авиацией ВВС РФ. В 1997 году занял должность заместителя Главнокомандующего ВВС РФ по боевой подготовке.
В 1998 году вышел в отставку.
В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы РФ.
Возглавлял правление Международной общественной организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области".
Генерал-полковник авиации.
Награжден орденами, медалями, иностранными наградами.
Герой Советского Союза (1986).
Лауреат премии Правительства РФ за значительный вклад в развитие ВВС России (2012).
Заслуженный военный летчик (1993), доктор военных наук, профессор.
17 января 2021 года Николай Антошкин скончался в больнице.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияНиколай АнтошкинЧехословакияВоенно-воздушная академия имени Ю. А. ГагаринаЧернобыльская АЭСГосдума РФСправкиБезопасностьПолитика
 
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