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В Амстердаме полиция применила водометы на акции протеста
В Амстердаме полиция применила водометы на акции протеста
Полиция Амстердама применила водометы для разгона несанкционированной акции протеста против правительства страны, сообщил голландский телеканал NOS. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T18:01
2021-01-17T22:51
марк рютте
нидерланды
амстердам
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Полиция Амстердама применила водометы для разгона несанкционированной акции протеста против правительства страны, сообщил голландский телеканал NOS.Сотни людей собрались на Музейной площади столицы, выкрикивая лозунги "Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте!" Муниципалитет запретил проведение демонстрации. Полиция неоднократно призывала толпу уйти с площади, однако это не подействовало, после чего пришлось применить спецсредства.По данным NOS, протестующие не соблюдали социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические меры.Позднее полиция Амстердама сообщила в Twitter, что в акции приняли участие около двух тысяч человек, примерно сто из них задержали. Отмечается, что среди протестующих была группа агрессивно настроенных демонстрантов, они бросали камни.В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал королю Виллему-Александру прошение об отставке правительства. Это было вызвано скандалом вокруг пособий по уходу за детьми. Сотни родителей столкнулись с серьезными финансовыми проблемами после того, как налоговая служба ошибочно назвала их мошенниками и потребовала вернуть пособие в казну. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро.
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марк рютте, нидерланды, амстердам, в мире

В Амстердаме полиция применила водометы на акции протеста

18:01 17.01.2021 (обновлено: 22:51 17.01.2021)
 
© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Фото : Politie Nederland
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Полиция Амстердама применила водометы для разгона несанкционированной акции протеста против правительства страны, сообщил голландский телеканал NOS.
Сотни людей собрались на Музейной площади столицы, выкрикивая лозунги "Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте!" Муниципалитет запретил проведение демонстрации.
Полиция неоднократно призывала толпу уйти с площади, однако это не подействовало, после чего пришлось применить спецсредства.
По данным NOS, протестующие не соблюдали социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические меры.
Позднее полиция Амстердама сообщила в Twitter, что в акции приняли участие около двух тысяч человек, примерно сто из них задержали. Отмечается, что среди протестующих была группа агрессивно настроенных демонстрантов, они бросали камни.
В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал королю Виллему-Александру прошение об отставке правительства. Это было вызвано скандалом вокруг пособий по уходу за детьми. Сотни родителей столкнулись с серьезными финансовыми проблемами после того, как налоговая служба ошибочно назвала их мошенниками и потребовала вернуть пособие в казну. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро.
 
Марк РюттеНидерландыАмстердамВ мире
 
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