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В Житомире не знают, что показать Илону Маску, если он приедет
В Житомире не знают, что показать Илону Маску, если он приедет
Местные власти Житомира не знают, что может заинтересовать основателя компании SpaceX Илона Маска в их городе, заявил глава комиссии по гуманитарным вопросам... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:58
2021-01-16T16:58
илон маск
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владимир зеленский
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в мире
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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Местные власти Житомира не знают, что может заинтересовать основателя компании SpaceX Илона Маска в их городе, заявил глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко.Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения Сергея Королева 12 января пригласил Маска посетить музей космонавтики на родине главного конструктора ракетно-космической техники.Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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илон маск, земля, луна, житомир, spacex, сергей королев, владимир зеленский, украина, в мире

В Житомире не знают, что показать Илону Маску, если он приедет

16:58 16.01.2021
 
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© AP Photo / Paul Sancya
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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Местные власти Житомира не знают, что может заинтересовать основателя компании SpaceX Илона Маска в их городе, заявил глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко.
Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения Сергея Королева 12 января пригласил Маска посетить музей космонавтики на родине главного конструктора ракетно-космической техники.

"Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики - ред.). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее (космонавтики - ред.), а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живет уже своим меркам, что он будет, только в музее ходить? Тем более, что все, что сделано советской космонавтикой, украдено, как правило, в Америке, вы же помните процесс, когда осудили десятки разведчиков. Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского. Поэтому он (Маск - ред.) посмотрит на это все - его это не интересует, его интересует перспектива", - цитирует Савченко местное издание "Житомир.Info".

Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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Илон МаскЗемляЛунаЖитомирSpaceXСергей КоролевВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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