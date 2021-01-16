В Житомире не знают, что показать Илону Маску, если он приедет

"Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики - ред.). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее (космонавтики - ред.), а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живет уже своим меркам, что он будет, только в музее ходить? Тем более, что все, что сделано советской космонавтикой, украдено, как правило, в Америке, вы же помните процесс, когда осудили десятки разведчиков. Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского. Поэтому он (Маск - ред.) посмотрит на это все - его это не интересует, его интересует перспектива", - цитирует Савченко местное издание "Житомир.Info".