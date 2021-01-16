В Житомире не знают, что показать Илону Маску, если он приедет
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Местные власти Житомира не знают, что может заинтересовать основателя компании SpaceX Илона Маска в их городе, заявил глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко.
Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения Сергея Королева 12 января пригласил Маска посетить музей космонавтики на родине главного конструктора ракетно-космической техники.
"Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики - ред.). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее (космонавтики - ред.), а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живет уже своим меркам, что он будет, только в музее ходить? Тем более, что все, что сделано советской космонавтикой, украдено, как правило, в Америке, вы же помните процесс, когда осудили десятки разведчиков. Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского. Поэтому он (Маск - ред.) посмотрит на это все - его это не интересует, его интересует перспектива", - цитирует Савченко местное издание "Житомир.Info".
Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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