https://ria.ru/20210116/zaderzhanie-1593344046.html
В Петербурге подростка заподозрили в двойном убийстве, сообщил источник
В Петербурге подростка заподозрили в двойном убийстве, сообщил источник
Юноша задержан по подозрению в убийстве матери и дяди в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T18:13
2021-01-16T18:13
2021-01-16T18:55
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Юноша задержан по подозрению в убийстве матери и дяди в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Задержанный заявил, что мужчина ему угрожал, за него вступилась мать юноши, после чего тот зарезал обоих, сообщил источник.По его словам, юноша стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.Обстоятельства уточняются.
https://ria.ru/20210114/sud-1593009928.html
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красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия