https://ria.ru/20210116/zaderzhanie-1593344046.html

В Петербурге подростка заподозрили в двойном убийстве, сообщил источник

В Петербурге подростка заподозрили в двойном убийстве, сообщил источник

Юноша задержан по подозрению в убийстве матери и дяди в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T18:13

2021-01-16T18:13

2021-01-16T18:55

красногвардейский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Юноша задержан по подозрению в убийстве матери и дяди в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Задержанный заявил, что мужчина ему угрожал, за него вступилась мать юноши, после чего тот зарезал обоих, сообщил источник.По его словам, юноша стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.Обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20210114/sud-1593009928.html

красногвардейский район

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия