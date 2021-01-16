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В Петербурге подростка заподозрили в двойном убийстве, сообщил источник
В Петербурге подростка заподозрили в двойном убийстве, сообщил источник
Юноша задержан по подозрению в убийстве матери и дяди в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T18:13
2021-01-16T18:55
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Юноша задержан по подозрению в убийстве матери и дяди в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Задержанный заявил, что мужчина ему угрожал, за него вступилась мать юноши, после чего тот зарезал обоих, сообщил источник.По его словам, юноша стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.Обстоятельства уточняются.
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красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге подростка заподозрили в двойном убийстве, сообщил источник

18:13 16.01.2021 (обновлено: 18:55 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Юноша задержан по подозрению в убийстве матери и дяди в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Молодой человек 2003 года рождения задержан по подозрению в убийстве своей матери и дяди в квартире дома на проспекте Шаумяна", - сказал собеседник агентства.
Владимир Санкин в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 13:31
Уфимец, осужденный за убийство педофила, обжалует приговор
Задержанный заявил, что мужчина ему угрожал, за него вступилась мать юноши, после чего тот зарезал обоих, сообщил источник.
По его словам, юноша стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Обстоятельства уточняются.
 
Красногвардейский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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