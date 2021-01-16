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В Германии прошел первый тур выборов председателя правящего ХДС

В Германии прошел первый тур выборов председателя правящего ХДС

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и бизнес-лоббист Фридрих Мерц вышли во второй тур выборов нового председателя правящего... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T13:18

2021-01-16T13:18

2021-01-16T23:48

фридрих мерц

северный рейн-вестфалия

христианско-демократический союз германии

германия

в мире

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БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и бизнес-лоббист Фридрих Мерц вышли во второй тур выборов нового председателя правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС), сообщили на съезде ХДС, который впервые в истории проходит в онлайн-формате."Мы должны будем провести повторное голосование между кандидатами, получившими наибольшее количество голосов. Это, в алфавитном порядке, Армин Лашет и Фридрих Мерц", — добавил он.

северный рейн-вестфалия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фридрих мерц, северный рейн-вестфалия, христианско-демократический союз германии, германия, в мире