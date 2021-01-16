В Германии прошел первый тур выборов председателя правящего ХДС
13:18 16.01.2021 (обновлено: 23:48 16.01.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкШтаб партии "Христианско-демократический союз" в Берлине. 24 сентября 2017
БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и бизнес-лоббист Фридрих Мерц вышли во второй тур выборов нового председателя правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС), сообщили на съезде ХДС, который впервые в истории проходит в онлайн-формате.
"Результат (первого тура) следующий: из 1001 делегата проголосовали 992, трое из них воздержались. Результаты для Армина Лафета, Фридриха Мерца и Норберта Рёттгена следующие: Лашет получил 380 голосов, Мерц — 385 голосов, Рёттген — 224", — заявил представитель ХДС, добавив, что в итоге ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства.
"Мы должны будем провести повторное голосование между кандидатами, получившими наибольшее количество голосов. Это, в алфавитном порядке, Армин Лашет и Фридрих Мерц", — добавил он.