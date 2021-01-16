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В Германии прошел первый тур выборов председателя правящего ХДС
В Германии прошел первый тур выборов председателя правящего ХДС
Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и бизнес-лоббист Фридрих Мерц вышли во второй тур выборов нового председателя правящего... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T13:18
2021-01-16T23:48
фридрих мерц
северный рейн-вестфалия
христианско-демократический союз германии
германия
в мире
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БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и бизнес-лоббист Фридрих Мерц вышли во второй тур выборов нового председателя правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС), сообщили на съезде ХДС, который впервые в истории проходит в онлайн-формате."Мы должны будем провести повторное голосование между кандидатами, получившими наибольшее количество голосов. Это, в алфавитном порядке, Армин Лашет и Фридрих Мерц", — добавил он.
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фридрих мерц, северный рейн-вестфалия, христианско-демократический союз германии, германия, в мире

В Германии прошел первый тур выборов председателя правящего ХДС

13:18 16.01.2021 (обновлено: 23:48 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкШтаб партии "Хрис­ти­анс­ко-де­мок­ра­ти­чес­кий союз" в Берлине. 24 сентября 2017
Штаб партии Хрис­ти­анс­ко-де­мок­ра­ти­чес­кий союз в Берлине. 24 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и бизнес-лоббист Фридрих Мерц вышли во второй тур выборов нового председателя правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС), сообщили на съезде ХДС, который впервые в истории проходит в онлайн-формате.

"Результат (первого тура) следующий: из 1001 делегата проголосовали 992, трое из них воздержались. Результаты для Армина Лафета, Фридриха Мерца и Норберта Рёттгена следующие: Лашет получил 380 голосов, Мерц — 385 голосов, Рёттген — 224", — заявил представитель ХДС, добавив, что в итоге ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства.

"Мы должны будем провести повторное голосование между кандидатами, получившими наибольшее количество голосов. Это, в алфавитном порядке, Армин Лашет и Фридрих Мерц", — добавил он.
 
Фридрих МерцСеверный Рейн-ВестфалияХристианско-демократический союз ГерманииГерманияВ мире
 
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