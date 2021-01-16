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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/vena-1593340380.html
В Вене проходит акция протеста из-за ограничительных мер по COVID-19
В Вене проходит акция протеста из-за ограничительных мер по COVID-19
Около 10 тысяч человек в субботу принимают участие в демонстрации против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T17:23
2021-01-16T19:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
австрия
в мире
вена
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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Около 10 тысяч человек в субботу принимают участие в демонстрации против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель столичной полиции Маркус Дитрих.На эти выходные протестные акции планировались по всей Австрии, несколько из них в Вене. На эту демонстрацию, по заявлениям организаторов, собирались прийти 20 тысяч человек.Демонстрация началась на площади Хельденплтац у императорского дворца Хофбунг. Собравшиеся на площади скандировали "Курц должен уйти!".После митингующие проследовали на круговую улицу Рингштрасе, опоясывающую центральный район австрийской столицы. За происходящим следит полиция.В Австрии с 26 декабря ввели третий жесткий локдаун из-за коронавируса, который должен закончиться 24 января. Не исключено, что власти продлят карантин, соответствующее решение должны принять в эти выходные.Вакцинация от коронавируса началась в Австрии 27 декабря и предусматривает три фазы. Первыми прививают людей из групп риска, старше 80 лет с акцентом на дома престарелых, а также медицинский персонал. Во второй фазе вакцину получат пожилые, а также сотрудники критической инфраструктуры. На третьем этапе вакцинация станет доступна широким слоям населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Полиция на акции протеста из-за ограничительных мер в Вене
Полиции в Вене пришлось блокировать улицы, чтобы обеспечить безопасность на акции протеста из-за ограничительных мер. По данным властей, на митинг пришли порядка 10 тыс человек.
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коронавирус covid-19, австрия, в мире, вена

В Вене проходит акция протеста из-за ограничительных мер по COVID-19

17:23 16.01.2021 (обновлено: 19:41 16.01.2021)
 
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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Около 10 тысяч человек в субботу принимают участие в демонстрации против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель столичной полиции Маркус Дитрих.
На эти выходные протестные акции планировались по всей Австрии, несколько из них в Вене. На эту демонстрацию, по заявлениям организаторов, собирались прийти 20 тысяч человек.

"Около 10 тысяч", - сообщил собеседник агентства на вопрос о примерном количестве участников.

Демонстрация началась на площади Хельденплтац у императорского дворца Хофбунг. Собравшиеся на площади скандировали "Курц должен уйти!".
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После митингующие проследовали на круговую улицу Рингштрасе, опоясывающую центральный район австрийской столицы. За происходящим следит полиция.
В Австрии с 26 декабря ввели третий жесткий локдаун из-за коронавируса, который должен закончиться 24 января. Не исключено, что власти продлят карантин, соответствующее решение должны принять в эти выходные.
Вакцинация от коронавируса началась в Австрии 27 декабря и предусматривает три фазы. Первыми прививают людей из групп риска, старше 80 лет с акцентом на дома престарелых, а также медицинский персонал. Во второй фазе вакцину получат пожилые, а также сотрудники критической инфраструктуры. На третьем этапе вакцинация станет доступна широким слоям населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19АвстрияВ миреВена
 
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