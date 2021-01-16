Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210116/varlamov-1593334064.html
Блогер Варламов вернулся в Россию
Блогер Варламов вернулся в Россию
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, задержанный ранее в Южном Судане, остается в Африке, сообщил РИА Новости главный редактор издания Сергей Смирнов, блогер... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:01
2021-01-16T16:01
петр верзилов
илья варламов
уганда
джуба
южный судан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861716_0:276:2997:1961_1920x0_80_0_0_8f4f879e4881bd8976cb28ebc3a26938.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, задержанный ранее в Южном Судане, остается в Африке, сообщил РИА Новости главный редактор издания Сергей Смирнов, блогер Илья Варламов вернулся в Россию.На уточняющий вопрос о том, как долго Верзилов планирует там оставаться, Смирнов отметил, что это пока неизвестно: "У него не было обратных билетов".Варламов в разговоре с РИА Новости также подтвердил факт своего возвращения.Верзилов и Варламов сообщили 13 января, что их задержали в аэропорту Капоэты в Южном Судане после досмотра багажа. По словам Варламова, они приехали в регион как туристы и собирались далее лететь в Джубу, при досмотре у блогера нашли пульт от дрона, который у него изъяли в Уганде, после этого всю группу задержали. Утром в четверг группа вылетела из Капоэты в Джубу.
https://ria.ru/20210115/varlamov-1593120877.html
https://ria.ru/20201230/varlamov-1591501005.html
уганда
джуба
южный судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861716_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8afb5f903c5e59665bbce21927094a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр верзилов, илья варламов, уганда, джуба, южный судан, в мире

Блогер Варламов вернулся в Россию

16:01 16.01.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБлогер Илья Варламов
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, задержанный ранее в Южном Судане, остается в Африке, сообщил РИА Новости главный редактор издания Сергей Смирнов, блогер Илья Варламов вернулся в Россию.

"Он до сих пор еще в Африке. Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке... У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе", - рассказал Смирнов.

Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 03:10
Блогер Варламов заявил о новом задержании спутников в Южном Судане
На уточняющий вопрос о том, как долго Верзилов планирует там оставаться, Смирнов отметил, что это пока неизвестно: "У него не было обратных билетов".
Варламов в разговоре с РИА Новости также подтвердил факт своего возвращения.

"Дальше разберемся, будет видно. Пока планов конкретных нет", - сказал блогер, отвечая на вопрос о планах по обращению к правоохранителям или в МИД.

Блогер Илья Варламов. Архив - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 07:36
Блогер Варламов составил рейтинг "самых опасных" городов России
Верзилов и Варламов сообщили 13 января, что их задержали в аэропорту Капоэты в Южном Судане после досмотра багажа. По словам Варламова, они приехали в регион как туристы и собирались далее лететь в Джубу, при досмотре у блогера нашли пульт от дрона, который у него изъяли в Уганде, после этого всю группу задержали. Утром в четверг группа вылетела из Капоэты в Джубу.
 
Петр ВерзиловИлья ВарламовУгандаДжубаЮжный СуданВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния