https://ria.ru/20210116/varlamov-1593334064.html

Блогер Варламов вернулся в Россию

Блогер Варламов вернулся в Россию

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, задержанный ранее в Южном Судане, остается в Африке, сообщил РИА Новости главный редактор издания Сергей Смирнов, блогер... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:01

2021-01-16T16:01

2021-01-16T16:01

петр верзилов

илья варламов

уганда

джуба

южный судан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861716_0:276:2997:1961_1920x0_80_0_0_8f4f879e4881bd8976cb28ebc3a26938.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, задержанный ранее в Южном Судане, остается в Африке, сообщил РИА Новости главный редактор издания Сергей Смирнов, блогер Илья Варламов вернулся в Россию.На уточняющий вопрос о том, как долго Верзилов планирует там оставаться, Смирнов отметил, что это пока неизвестно: "У него не было обратных билетов".Варламов в разговоре с РИА Новости также подтвердил факт своего возвращения.Верзилов и Варламов сообщили 13 января, что их задержали в аэропорту Капоэты в Южном Судане после досмотра багажа. По словам Варламова, они приехали в регион как туристы и собирались далее лететь в Джубу, при досмотре у блогера нашли пульт от дрона, который у него изъяли в Уганде, после этого всю группу задержали. Утром в четверг группа вылетела из Капоэты в Джубу.

https://ria.ru/20210115/varlamov-1593120877.html

https://ria.ru/20201230/varlamov-1591501005.html

уганда

джуба

южный судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр верзилов, илья варламов, уганда, джуба, южный судан, в мире