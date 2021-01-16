Блогер Варламов вернулся в Россию
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, задержанный ранее в Южном Судане, остается в Африке, сообщил РИА Новости главный редактор издания Сергей Смирнов, блогер Илья Варламов вернулся в Россию.
"Он до сих пор еще в Африке. Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке... У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе", - рассказал Смирнов.
На уточняющий вопрос о том, как долго Верзилов планирует там оставаться, Смирнов отметил, что это пока неизвестно: "У него не было обратных билетов".
Варламов в разговоре с РИА Новости также подтвердил факт своего возвращения.
"Дальше разберемся, будет видно. Пока планов конкретных нет", - сказал блогер, отвечая на вопрос о планах по обращению к правоохранителям или в МИД.
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Верзилов и Варламов сообщили 13 января, что их задержали в аэропорту Капоэты в Южном Судане после досмотра багажа. По словам Варламова, они приехали в регион как туристы и собирались далее лететь в Джубу, при досмотре у блогера нашли пульт от дрона, который у него изъяли в Уганде, после этого всю группу задержали. Утром в четверг группа вылетела из Капоэты в Джубу.