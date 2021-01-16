https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593338218.html

Пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор

Пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "Говорит Москва" предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:57

2021-01-16T16:57

2021-01-16T20:16

распространение коронавируса

владислав жемчугов

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

борис грачевский

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "Говорит Москва" предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.В качестве примера он привел профессию преподавателя вуза, у которого может быть шесть групп студентов, в каждой из которых по 30 человек.Кроме того, он напомнил, что в России вакцинирование добровольное, а если кто-то хочет переболеть, то пусть болеет."Могу привести в пример Бориса Грачевского. Скорблю. Жаль, что не провакцинировался, был бы жив", — подытожил он.Масштабная кампания по вакцинации от коронавируса в России началась 15 декабря прошлого года. В столице делать прививки против COVID-19 начали еще 5 декабря. Первыми вакцинировали россиян из групп риска: учителей, врачей, социальных работников, сотрудников МФЦ и учреждений культуры, а затем уже работников предприятий, торговли и сферы услуг, СМИ, промышленности и транспорта, волонтеров, студентов и других.Сейчас доступен созданный Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ препарат "Спутник V" — он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Вскоре будет доступен и препарат "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор". Привиться могут люди старше 18 лет без хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также те, кто не болел ОРВИ. Нельзя делать прививку беременным и кормящим женщинам.Ранее президент Владимир Путин поручил начать со следующей недели массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ведомства с 18 января готовы перейти к масштабной вакцинации, однако требуются дополнительные консультации с субъектами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/pandemiya-1593299699.html

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2021

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