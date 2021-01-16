Пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор
16:57 16.01.2021 (обновлено: 20:16 16.01.2021)
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "Говорит Москва" предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.
В качестве примера он привел профессию преподавателя вуза, у которого может быть шесть групп студентов, в каждой из которых по 30 человек.
"Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно", — пояснил он.
Кроме того, он напомнил, что в России вакцинирование добровольное, а если кто-то хочет переболеть, то пусть болеет.
"Могу привести в пример Бориса Грачевского. Скорблю. Жаль, что не провакцинировался, был бы жив", — подытожил он.
Масштабная кампания по вакцинации от коронавируса в России началась 15 декабря прошлого года. В столице делать прививки против COVID-19 начали еще 5 декабря. Первыми вакцинировали россиян из групп риска: учителей, врачей, социальных работников, сотрудников МФЦ и учреждений культуры, а затем уже работников предприятий, торговли и сферы услуг, СМИ, промышленности и транспорта, волонтеров, студентов и других.
Сейчас доступен созданный Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ препарат "Спутник V" — он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Вскоре будет доступен и препарат "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор".
Привиться могут люди старше 18 лет без хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также те, кто не болел ОРВИ. Нельзя делать прививку беременным и кормящим женщинам.
Ранее президент Владимир Путин поручил начать со следующей недели массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ведомства с 18 января готовы перейти к масштабной вакцинации, однако требуются дополнительные консультации с субъектами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.