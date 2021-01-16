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Пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор
Пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "Говорит Москва" предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:57
2021-01-16T20:16
распространение коронавируса
владислав жемчугов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
борис грачевский
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "Говорит Москва" предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.В качестве примера он привел профессию преподавателя вуза, у которого может быть шесть групп студентов, в каждой из которых по 30 человек.Кроме того, он напомнил, что в России вакцинирование добровольное, а если кто-то хочет переболеть, то пусть болеет."Могу привести в пример Бориса Грачевского. Скорблю. Жаль, что не провакцинировался, был бы жив", — подытожил он.Масштабная кампания по вакцинации от коронавируса в России началась 15 декабря прошлого года. В столице делать прививки против COVID-19 начали еще 5 декабря. Первыми вакцинировали россиян из групп риска: учителей, врачей, социальных работников, сотрудников МФЦ и учреждений культуры, а затем уже работников предприятий, торговли и сферы услуг, СМИ, промышленности и транспорта, волонтеров, студентов и других.Сейчас доступен созданный Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ препарат "Спутник V" — он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Вскоре будет доступен и препарат "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор". Привиться могут люди старше 18 лет без хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также те, кто не болел ОРВИ. Нельзя делать прививку беременным и кормящим женщинам.Ранее президент Владимир Путин поручил начать со следующей недели массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ведомства с 18 января готовы перейти к масштабной вакцинации, однако требуются дополнительные консультации с субъектами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борис грачевский, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор

16:57 16.01.2021 (обновлено: 20:16 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра во время вакцинации
Медсестра во время вакцинации - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "Говорит Москва" предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.
В качестве примера он привел профессию преподавателя вуза, у которого может быть шесть групп студентов, в каждой из которых по 30 человек.
"Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно", — пояснил он.
Кроме того, он напомнил, что в России вакцинирование добровольное, а если кто-то хочет переболеть, то пусть болеет.
"Могу привести в пример Бориса Грачевского. Скорблю. Жаль, что не провакцинировался, был бы жив", — подытожил он.
Масштабная кампания по вакцинации от коронавируса в России началась 15 декабря прошлого года. В столице делать прививки против COVID-19 начали еще 5 декабря. Первыми вакцинировали россиян из групп риска: учителей, врачей, социальных работников, сотрудников МФЦ и учреждений культуры, а затем уже работников предприятий, торговли и сферы услуг, СМИ, промышленности и транспорта, волонтеров, студентов и других.
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Сейчас доступен созданный Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ препарат "Спутник V" — он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Вскоре будет доступен и препарат "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор".
Привиться могут люди старше 18 лет без хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также те, кто не болел ОРВИ. Нельзя делать прививку беременным и кормящим женщинам.
Ранее президент Владимир Путин поручил начать со следующей недели массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ведомства с 18 января готовы перейти к масштабной вакцинации, однако требуются дополнительные консультации с субъектами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВладислав ЖемчуговВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБорис ГрачевскийРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
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