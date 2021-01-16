На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:07 16.01.2021 (обновлено: 07:11 16.01.2021)
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции прекращен до середины февраля, заявила директор отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс. Запись ее выступления есть в распоряжении РИА Новости.
Гатенс уточнила, что протекающий отсек изолировали, а компоненты воздуха для восполнения его утечки доставят на американском грузовом корабле в следующем месяце.
"До прибытия следующего "Прогресса" (запуск грузового корабля "Прогресс МС-16" намечается на 15 февраля. — Прим. ред.) мы изолировали этот отсек (промежуточная камера модуля "Звезда". — Прим. ред.) и будем периодически наддувать его, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня", — сказала она.
Гатенс отметила, что после прибытия "Прогресса МС-16" экипаж продолжит искать второе место утечки в промежуточной камере. По ее словам, в феврале на грузовом корабле Cygnus планируется доставить компоненты воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения утечки воздуха.
В декабре специалист подмосковного центра управления полетами попросил экипаж МКС постараться найти второе место утечки в промежуточной камере модуля "Звезда" до Нового года. Он объяснил это заканчивающимися на станции запасами воздуха для восполнения утечки. По словам специалиста, если экипаж не сможет это сделать, то люки в промежуточную камеру будут держать постоянно закрытыми для экономии воздуха и регулярно ее наддувать.
Ранее замруководителя полетом российского сегмента МКС Юрий Гидзенко сообщил, что в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию доставят специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев рассказал РИА Новости, что экипаж МКС ищет еще одного место утечки воздуха. Он также добавил, что версия усталости металла исключена специалистами, а возможность образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.