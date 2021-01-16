https://ria.ru/20210116/utechka-1593288211.html

На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"

На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"

Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции прекращен до середины февраля, заявила директор отдела по... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T04:07

2021-01-16T04:07

2021-01-16T07:11

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции прекращен до середины февраля, заявила директор отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс. Запись ее выступления есть в распоряжении РИА Новости.Гатенс уточнила, что протекающий отсек изолировали, а компоненты воздуха для восполнения его утечки доставят на американском грузовом корабле в следующем месяце.Гатенс отметила, что после прибытия "Прогресса МС-16" экипаж продолжит искать второе место утечки в промежуточной камере. По ее словам, в феврале на грузовом корабле Cygnus планируется доставить компоненты воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения утечки воздуха.В декабре специалист подмосковного центра управления полетами попросил экипаж МКС постараться найти второе место утечки в промежуточной камере модуля "Звезда" до Нового года. Он объяснил это заканчивающимися на станции запасами воздуха для восполнения утечки. По словам специалиста, если экипаж не сможет это сделать, то люки в промежуточную камеру будут держать постоянно закрытыми для экономии воздуха и регулярно ее наддувать.Ранее замруководителя полетом российского сегмента МКС Юрий Гидзенко сообщил, что в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию доставят специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев рассказал РИА Новости, что экипаж МКС ищет еще одного место утечки воздуха. Он также добавил, что версия усталости металла исключена специалистами, а возможность образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.

https://ria.ru/20210101/fedor-1591742590.html

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