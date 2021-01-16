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Раскрыт способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России
Раскрыт способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России
Нарастающая военная активность Соединенных Штатов, стран НАТО и их союзников у российских границ свидетельствует о том, что они готовятся к войне с Россией... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T12:02
2021-01-16T13:47
россия
константин сивков
российская академия наук
нато
сша
безопасность
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Нарастающая военная активность Соединенных Штатов, стран НАТО и их союзников у российских границ свидетельствует о том, что они готовятся к войне с Россией. Такое мнение высказал в статье для "Военно-промышленного курьера" заместитель президента РАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.По его словам, страны НАТО и их союзники превосходят Россию в силах и средствах. Поэтому российским вооруженным силам, в том числе и ВМФ, в случае конфликта придется решать задачи оборонительного характера. Сейчас, по словам эксперта, важнейшим для флота является комплекс задач, направленный на защиту акватории прилегающих к побережью районов океанов и морей. Сивков отметил, что необходимо искать новые способы стратегического применения сил ВМФ. Он напомнил о случаях, когда слабый флот сталкивался с противником, чьи силы превосходили его."Ведь именно такая ситуация сегодня складывается для нашего ВМФ, поскольку американский флот имеет значительное превосходство. А при сохранении существующих тенденций в темпах наращивания корабельного состава, оснащения вооружением и военной техникой уже в недалеком будущем и китайский флот получит над нами значительное превосходство", — предупредил эксперт.Он отметил актуальность опыта построения стратегической обороны российского флота на Балтике в годы Первой мировой войны и опыт турецкого флота в аналогичный период. Как указал эксперт, успех слабейшего флота возможен, если он опирается на мощную систему оборонительных позиций в островных зонах и узкостях. Сейчас, по его словам, ситуация на море приблизилась по своим чертам к той, что сложилась в ходе Первой мировой. Сивков напомнил, что сейчас появились береговые ракетные комплексы, например "Калибр" и "Оникс", дальность стрельбы которых сопоставима с дальностью боевого применения палубной авиации и составляет около 300 километров. Также Сивков напомнил о гиперзвуком "Цирконе", дальность стрельбы которого составляет до тысячи километров. Эксперт отметил, что палубная авиация американских авианосцев может наносить удары большими группами авиации на удалении не более 700 километров, поэтому для удара по важным объектам в глубине России он должна приблизиться к российскому побережью на расстоянии 450-500 километров. Таким образом, авианосец окажется в зоне досягаемости береговых ракетных комплексов большой дальности."Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой — ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены", — пишет он. Кроме того, эксперт напомнил и о широкополосных минах: их можно установить в глубоководных районах. Если применять это оружие на глубине до пяти тысяч метров, это даст возможность создавать "минную угрозу" в тех местах, где могут действовать иностранные авианосцы.
https://ria.ru/20201217/unichtozhenie-1589602927.html
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россия, константин сивков, российская академия наук, нато, сша, безопасность

Раскрыт способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России

12:02 16.01.2021 (обновлено: 13:47 16.01.2021)
 
CC0 / / Американский авианосец
Американский авианосец - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Нарастающая военная активность Соединенных Штатов, стран НАТО и их союзников у российских границ свидетельствует о том, что они готовятся к войне с Россией. Такое мнение высказал в статье для "Военно-промышленного курьера" заместитель президента РАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, страны НАТО и их союзники превосходят Россию в силах и средствах. Поэтому российским вооруженным силам, в том числе и ВМФ, в случае конфликта придется решать задачи оборонительного характера. Сейчас, по словам эксперта, важнейшим для флота является комплекс задач, направленный на защиту акватории прилегающих к побережью районов океанов и морей. Сивков отметил, что необходимо искать новые способы стратегического применения сил ВМФ. Он напомнил о случаях, когда слабый флот сталкивался с противником, чьи силы превосходили его.
"Ведь именно такая ситуация сегодня складывается для нашего ВМФ, поскольку американский флот имеет значительное превосходство. А при сохранении существующих тенденций в темпах наращивания корабельного состава, оснащения вооружением и военной техникой уже в недалеком будущем и китайский флот получит над нами значительное превосходство", — предупредил эксперт.
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Он отметил актуальность опыта построения стратегической обороны российского флота на Балтике в годы Первой мировой войны и опыт турецкого флота в аналогичный период. Как указал эксперт, успех слабейшего флота возможен, если он опирается на мощную систему оборонительных позиций в островных зонах и узкостях. Сейчас, по его словам, ситуация на море приблизилась по своим чертам к той, что сложилась в ходе Первой мировой.
Сивков напомнил, что сейчас появились береговые ракетные комплексы, например "Калибр" и "Оникс", дальность стрельбы которых сопоставима с дальностью боевого применения палубной авиации и составляет около 300 километров. Также Сивков напомнил о гиперзвуком "Цирконе", дальность стрельбы которого составляет до тысячи километров.
Эксперт отметил, что палубная авиация американских авианосцев может наносить удары большими группами авиации на удалении не более 700 километров, поэтому для удара по важным объектам в глубине России он должна приблизиться к российскому побережью на расстоянии 450-500 километров. Таким образом, авианосец окажется в зоне досягаемости береговых ракетных комплексов большой дальности.
"Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой — ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены", — пишет он.
Кроме того, эксперт напомнил и о широкополосных минах: их можно установить в глубоководных районах. Если применять это оружие на глубине до пяти тысяч метров, это даст возможность создавать "минную угрозу" в тех местах, где могут действовать иностранные авианосцы.
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РоссияКонстантин СивковРоссийская академия наукНАТОСШАБезопасность
 
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