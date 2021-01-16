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Йовери Мусевени избрали президентом Уганды на шестой срок
Йовери Мусевени избрали президентом Уганды на шестой срок
Президент Уганды, 76-летний Йовери Мусевени, набирает 58,64% голосов и переизбирается на шестой срок, передает местный телеканал NTV со ссылкой на данные... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:51
2021-01-16T16:05
йовери мусевени
уганда
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Уганды, 76-летний Йовери Мусевени, набирает 58,64% голосов и переизбирается на шестой срок, передает местный телеканал NTV со ссылкой на данные избирательной комиссии.Мусевени стал президентом в первый раз в 1986 году и с тех пор был бессменным лидером страны, постоянно побеждая на выборах. В 2019 году верховный суд Уганды признал законным решение конституционного суда об отмене возрастного порога, ограничивающего участие в президентской гонке.Избирком днем в субботу объявил Мусевени победителем президентских выборов. Он получил поддержку более 5,8 миллиона избирателей (58,64%), его главный оппонент, оппозиционер Роберт Кьягуланьи, известный в стране под псевдонимом Боби Уайн, занял второе место. Его результат - 34,83% или почти 3,48 миллиона голосов.Ранее Боби Уайн заявил, что военные заблокировали его на территории собственного дома и не дают ему выйти. Он призвал жителей страны не признавать предварительные итоги выборов, которые свидетельствуют о лидерстве действующего главы государства, и сказал, что выигрывает c большим опережением. По его словам, выборы сопровождались мошенничеством и актами насилия.Президентские и парламентские выборы проходили в Уганде в четверг в условиях повышенных мер безопасности. Предвыборная кампания стала одной из самых скандальных за последние годы и ознаменовалась обвинениями оппозиции в репрессиях со стороны действующих властей, разгоном акций протеста в поддержку оппозиции с гибелью их участников и задержанием кандидатов, журналистов и оппозиционеровЗа пост президента Уганды боролись 11 кандидатов. Для участия в выборах регистрировались более 18 миллионов человек.
https://ria.ru/20201120/uganda-1585519841.html
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йовери мусевени, уганда, в мире

Йовери Мусевени избрали президентом Уганды на шестой срок

15:51 16.01.2021 (обновлено: 16:05 16.01.2021)
 
© РИА Новости / POOLПрезидент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Россия - Африка"
Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Уганды, 76-летний Йовери Мусевени, набирает 58,64% голосов и переизбирается на шестой срок, передает местный телеканал NTV со ссылкой на данные избирательной комиссии.
Мусевени стал президентом в первый раз в 1986 году и с тех пор был бессменным лидером страны, постоянно побеждая на выборах. В 2019 году верховный суд Уганды признал законным решение конституционного суда об отмене возрастного порога, ограничивающего участие в президентской гонке.
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Избирком днем в субботу объявил Мусевени победителем президентских выборов. Он получил поддержку более 5,8 миллиона избирателей (58,64%), его главный оппонент, оппозиционер Роберт Кьягуланьи, известный в стране под псевдонимом Боби Уайн, занял второе место. Его результат - 34,83% или почти 3,48 миллиона голосов.
Ранее Боби Уайн заявил, что военные заблокировали его на территории собственного дома и не дают ему выйти. Он призвал жителей страны не признавать предварительные итоги выборов, которые свидетельствуют о лидерстве действующего главы государства, и сказал, что выигрывает c большим опережением. По его словам, выборы сопровождались мошенничеством и актами насилия.
Президентские и парламентские выборы проходили в Уганде в четверг в условиях повышенных мер безопасности. Предвыборная кампания стала одной из самых скандальных за последние годы и ознаменовалась обвинениями оппозиции в репрессиях со стороны действующих властей, разгоном акций протеста в поддержку оппозиции с гибелью их участников и задержанием кандидатов, журналистов и оппозиционеров
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За пост президента Уганды боролись 11 кандидатов. Для участия в выборах регистрировались более 18 миллионов человек.
 
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