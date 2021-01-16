https://ria.ru/20210116/uganda-1593333051.html

Йовери Мусевени избрали президентом Уганды на шестой срок

Йовери Мусевени избрали президентом Уганды на шестой срок

Президент Уганды, 76-летний Йовери Мусевени, набирает 58,64% голосов и переизбирается на шестой срок, передает местный телеканал NTV со ссылкой на данные... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T15:51

2021-01-16T15:51

2021-01-16T16:05

йовери мусевени

уганда

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156013/42/1560134203_0:0:2676:1505_1920x0_80_0_0_762220f1832f0e47abcc22f5d4ba6d71.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Уганды, 76-летний Йовери Мусевени, набирает 58,64% голосов и переизбирается на шестой срок, передает местный телеканал NTV со ссылкой на данные избирательной комиссии.Мусевени стал президентом в первый раз в 1986 году и с тех пор был бессменным лидером страны, постоянно побеждая на выборах. В 2019 году верховный суд Уганды признал законным решение конституционного суда об отмене возрастного порога, ограничивающего участие в президентской гонке.Избирком днем в субботу объявил Мусевени победителем президентских выборов. Он получил поддержку более 5,8 миллиона избирателей (58,64%), его главный оппонент, оппозиционер Роберт Кьягуланьи, известный в стране под псевдонимом Боби Уайн, занял второе место. Его результат - 34,83% или почти 3,48 миллиона голосов.Ранее Боби Уайн заявил, что военные заблокировали его на территории собственного дома и не дают ему выйти. Он призвал жителей страны не признавать предварительные итоги выборов, которые свидетельствуют о лидерстве действующего главы государства, и сказал, что выигрывает c большим опережением. По его словам, выборы сопровождались мошенничеством и актами насилия.Президентские и парламентские выборы проходили в Уганде в четверг в условиях повышенных мер безопасности. Предвыборная кампания стала одной из самых скандальных за последние годы и ознаменовалась обвинениями оппозиции в репрессиях со стороны действующих властей, разгоном акций протеста в поддержку оппозиции с гибелью их участников и задержанием кандидатов, журналистов и оппозиционеровЗа пост президента Уганды боролись 11 кандидатов. Для участия в выборах регистрировались более 18 миллионов человек.

https://ria.ru/20201120/uganda-1585519841.html

https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html

уганда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йовери мусевени, уганда, в мире