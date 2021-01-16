https://ria.ru/20210116/ubiystvo-1593248615.html

"Это лишь верхушка айсберга": почему суд оправдал депутата-убийцу

"Это лишь верхушка айсберга": почему суд оправдал депутата-убийцу

Из криминального авторитета в депутаты городской думы и президенты областной федерации бокса — такую "карьеру" в нулевые сделал Вадим Моляков из Братска. Но... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T08:00

2021-01-16T08:00

2021-01-16T08:00

скр

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

братск

тайшет

убийство

происшествия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Из криминального авторитета в депутаты городской думы и президенты областной федерации бокса — такую "карьеру" в нулевые сделал Вадим Моляков из Братска. Но темное прошлое припомнили, и в 2011-м он угодил решетку за бандитизм и организацию расправы над зампрокурора города. А спустя несколько лет его обвинили еще в семи заказных убийствах. Однако присяжные сочли доказательства малоубедительными и вынесли оправдательный вердикт. О том, в каких преступлениях, по версии СК, замешан Моляков, — в материале РИА Новости.Криминальное двоевластиеВ декабре 2002-го в городе Тайшет Иркутской области пропали пятеро человек. По оперативным данным, они были членами одной из преступных группировок.Спустя несколько месяцев, когда на протекающей рядом с городом Бирюсе тронулся лед, жители прибрежных деревень стали находить фрагменты изрубленных человеческих тел. Останки обнаруживали даже в соседнем Красноярском крае — унесло течением. Эксперты опознали тех самых пятерых пропавших. Возбудили уголовное дело, но подозреваемых не нашли, расследование приостановили. "В девяностых в Тайшете действовали несколько ОПГ, — рассказывает РИА Новости экс-сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью Андрей (имя изменено). — Одну возглавлял Тимур Сафаров. Помимо криминала, он активно занимался лесным бизнесом, у него были два магазина, а также хорошие связи в милиции и городской администрации". Так называемой группировкой синяков, состоящей из уголовников, руководил Николай Толидович по кличке Золотой. Иркутские криминальные авторитеты наделили его статусом "смотрящего за городом". В другой ОПГ верховодил Дмитрий Шимко по кличке Димедрол. Любопытно, что его мать служила в МВД и в детстве он много времени проводил в милицейском участке. Тем не менее в 30-тысячном Тайшете было относительно спокойно — до тех пор, пока в начале нулевых на город не положила глаз группировка из Братска, подмявшая под себя всю область и даже пытавшаяся взять под контроль порт в Санкт-Петербурге. ОПГ насчитывала десятки человек, была хорошо вооружена и оснащена по последнему слову техники. Чтобы помешать "гостям", тайшетские бандиты задействовали все ресурсы — от силовых до административных. "Тогда "братские" пошли на хитрость и наладили контакт с Шимко, поставив его "положенцем", — вспоминает экс-оперативник. — В городе возникло своеобразное двоевластие: от уголовников смотрящим был Толидович, а от братчан — Димедрол. По силовому функционалу "синяки" существенно уступали ОПГ новой формации, состоящей в основном из спортсменов". Отряд киллеровУ приезжих были большие аппетиты — они не хотели ни с кем делиться и решили подмять под себя всех городских коммерсантов. "Крышу" предложили и Сафарову, но тот отказался. И в Тайшет отрядили бригаду киллеров.Сафарова выслеживали несколько месяцев, застрелили в марте 2001-го. Вскоре избавились от другого конкурента — Эдуарда Ларикова. Он входил в группировку Сафарова, но отделился и собрал собственную бригаду. Обоих убили по одному сценарию. Хотя основные конкурирующие группировки были обезглавлены, в Тайшете еще оставались авторитетные в криминальной среде фигуры.По версии следствия, план расправы разработал один из лидеров братской ОПГ Вадим Моляков, а реализовать его поручили Михаилу Уженцеву, Денису Круглянину, Михаилу Пукасу и Валерию Истратову. Те выяснили адрес, по которому авторитеты периодически собирались. На телефон установили прослушивающее устройство, круглосуточно следили за квартирой. Вечером 8 декабря 2002-го у дома припарковался УАЗ. В нем находились Уженцев с подельниками, переодетые в камуфлированные костюмы и вооруженные пистолетами. Лица скрывали балаклавы. Изображая сотрудников милиции, бандиты ворвались в квартиру, уложили всех на пол, заковали в наручники. Потом вывели на улицу, усадили в автомобиль и вывезли пленников в район села Старый Акульшет. Поочередно расправившись с каждым, расчленили тела и скинули в промоину реки Бирюсы. Кровавые следы забросали снегом, одежду сожгли. Так группировка Шимко обеспечила себе теневой контроль над Тайшетом. "Старшим товарищам" в Братск отстегивали миллионы. Сам Димедрол подался в политику — стал депутатом городской думы, возглавил местное отделение партии "Единая Россия". Открыл в городе секцию бокса, которая действует до сих пор. "В личном разговоре со мной Шимко признавался, что хотел стать мэром, но якобы мы ему в этом помешали, — вспоминает оперативник. — Говорил, что навел бы порядок, хотя это была бы полубандитская власть. На него заводили уголовные дела по статье "Вымогательство". Но они либо не доходили до суда, либо там и разваливались. Остальных членов ОПГ тоже тщетно пытались привлечь к уголовной ответственности: было слишком сильное противодействие". Ценные показанияЗадержания членов братской ОПГ начались в 2008-м, когда возобновили расследование убийства первого зампрокурора города Александра Синицына. В "лихие девяностые" он курировал резонансные дела. Синицын неоднократно заявлял, что тогдашний начальник УМВД Братска Владимир Утвенко связан с организованной преступностью. Милиционера привлекли к дисциплинарной ответственности и в итоге уволили со службы.В январе 1999-го Синицына застрели в подъезде его дома. По горячим следам преступление не раскрыли, в 2001-м дело отправили в архив. Спустя семь лет сотрудники заново сформированной следственной группы, куда вошли представители СК, ФСБ и МВД, получили оперативную информацию, что к громкому убийству может быть причастен тот самый Утвенко, решивший таким образом отомстить за увольнение. "Он обратился к местным криминальным авторитетам Вадиму Молякову и Виктору Загородникову, — объясняют в СУ СК России по Иркутской области. — Те поручили устранить неугодного зампрокурора банде бывшего участкового Александра Курилина. За полтора миллиона рублей".К моменту задержания Моляков почти полностью легализовался: депутат городской думы, президент областной федерации бокса. Его подельник Загородников возглавил Иркутское отделение ЛДПР. В мае 2011-го за бандитизм и организацию убийства Молякова приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Загородникову назначили 20 лет, Утвенко — 18, пятерым другим членам банды — от 23 до 25. Новые обвинения — в семи заказных убийствах, совершенных в Тайшете в начале нулевых, Молякову предъявили несколько лет назад. Тогда же задержали еще нескольких человек. Трое — исполнители преступления Уженцев, Пукас и Истратов — пошли на сделку со следствием и дали показания на босса, а также на лидера тайшетской группировки Дмитрия Шимко, скончавшегося в 2013-м от рака головного мозга.В итоге Уженцев, Пукас и Истратов получили от девяти до 11 лет колонии строгого режима. Моляков же и трое других все обвинения отрицали и попросили рассмотреть дело судом присяжных заседателей.На днях на этом процессе виновным в убийстве семи человек признали только Дениса Круглянина, принимавшего непосредственное участие в расправе. Молякова, Николая Султанова и Дениса Сазыкина суд оправдал, посчитав аргументы следствия неубедительными. Впрочем, точку ставить рано: прокуратура и потерпевшие с вердиктом категорически не согласны и уже обжаловали его.

красноярский край

братск

тайшет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, братск, тайшет, убийство, происшествия