https://ria.ru/20210116/transport-1593308174.html

Городской транспорт Москвы в условиях снегопада работает без сбоев

Городской транспорт Москвы в условиях снегопада работает без сбоев

Городской транспорт Москвы работает без сбоев в условиях снегопада, уборка улиц эффективная, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T11:29

2021-01-16T11:29

2021-01-16T13:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городской транспорт Москвы работает без сбоев в условиях снегопада, уборка улиц эффективная, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.По его словам, третьи сутки в Москве идут снегопады, за прошедшие двое суток уже выпало порядка 14 сантиметров снега, в ближайшие сутки ожидается ещё 7 сантиметров. Это достаточно большое количество."Организованы работы к тому, чтобы повсеместно заниматься уборкой снега на улично-дорожной сети, на внутридворовых территориях. Работы организованы достаточно эффективно, транспорт городской работает без сбоев. В первую очередь решаются вопросы, связанные с очисткой тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро, станциям Московской кольцевой дороги ", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что ежедневно работает на улично-дорожной сети примерно 10 тысяч единиц техники, порядка 60 тысяч человек, которые заняты ручной уборкой, зачисткой.

москва

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2021

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Бой со снегом: коммунальные службы готовы Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников. 2021-01-16T11:29 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество