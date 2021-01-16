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Городской транспорт Москвы в условиях снегопада работает без сбоев
Городской транспорт Москвы в условиях снегопада работает без сбоев
Городской транспорт Москвы работает без сбоев в условиях снегопада, уборка улиц эффективная, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:29
2021-01-16T13:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городской транспорт Москвы работает без сбоев в условиях снегопада, уборка улиц эффективная, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.По его словам, третьи сутки в Москве идут снегопады, за прошедшие двое суток уже выпало порядка 14 сантиметров снега, в ближайшие сутки ожидается ещё 7 сантиметров. Это достаточно большое количество."Организованы работы к тому, чтобы повсеместно заниматься уборкой снега на улично-дорожной сети, на внутридворовых территориях. Работы организованы достаточно эффективно, транспорт городской работает без сбоев. В первую очередь решаются вопросы, связанные с очисткой тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро, станциям Московской кольцевой дороги ", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что ежедневно работает на улично-дорожной сети примерно 10 тысяч единиц техники, порядка 60 тысяч человек, которые заняты ручной уборкой, зачисткой.
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РИА Новости
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60
Бой со снегом: коммунальные службы готовы
Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Городской транспорт Москвы в условиях снегопада работает без сбоев

11:29 16.01.2021 (обновлено: 13:09 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городской транспорт Москвы работает без сбоев в условиях снегопада, уборка улиц эффективная, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
По его словам, третьи сутки в Москве идут снегопады, за прошедшие двое суток уже выпало порядка 14 сантиметров снега, в ближайшие сутки ожидается ещё 7 сантиметров. Это достаточно большое количество.
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Как быстро уберут снег на московских улицах
"Организованы работы к тому, чтобы повсеместно заниматься уборкой снега на улично-дорожной сети, на внутридворовых территориях. Работы организованы достаточно эффективно, транспорт городской работает без сбоев. В первую очередь решаются вопросы, связанные с очисткой тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро, станциям Московской кольцевой дороги ", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что ежедневно работает на улично-дорожной сети примерно 10 тысяч единиц техники, порядка 60 тысяч человек, которые заняты ручной уборкой, зачисткой.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
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