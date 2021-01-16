https://ria.ru/20210116/tramp-1593297464.html

"Суду врали все". В США рассекретили "русское дело"

"Суду врали все". В США рассекретили "русское дело"

Одно из самых некомпетентных и коррумпированных расследований в истории ФБР и Минюста США" — так сенатор Линдси Грэм прокомментировал публикацию секретных... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T10:23

2021-01-16T10:23

2021-01-16T10:42

импичмент дональда трампа

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. "Одно из самых некомпетентных и коррумпированных расследований в истории ФБР и Минюста США" — так сенатор Линдси Грэм прокомментировал публикацию секретных документов, связанных с предполагаемым сговором Дональда Трампа с Россией. Уходя, старая администрация пытается громко хлопнуть дверью и показать истинное лицо демократов. Лгут под присягой, совершают неправомочные действия, отправляют под суд невиновных. О чем именно идет речь — в материале РИА Новости. Провал системы"Суду врали. От тех, кого обвиняли, скрывали показания, оправдывающие их. Следователи, за некоторыми исключениями, были предвзяты и пользовались властью в политических целях", — заявил конгрессмен. Линдси Грэм — сторонник Трампа, дистанцировавшийся от него в последнее время. Общественности представили транскрипты допросов, которые проводил возглавляемый Грэмом юридический комитет сената с 3 марта по 29 октября 2020-го. Опубликованные документы еще предстоит изучать заинтересованным сторонам. По словам Грэма, расследование о сговоре — "масштабный провал системы, допущенный высокопоставленными руководителями". Бывший глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми и его зам Эндрю Маккейб либо были "чрезвычайно некомпетентны", либо "осознанно допустили колоссальные нарушения". "Глаза закрывали на любые объяснения, помимо того что Трамп был в сговоре с иностранными властями", — пояснил сенатор. "Трудно поверить, что такое могло произойти в Америке", — заключил Грэм. Системе предстоит реформа, нужно больше сдержек и противовесов, когда дело касается политических расследований. Иначе правосудие лишится общественного доверия. Расследование расследованияСенсаций будет еще больше. В октябре Трамп сообщил, что рассекретит все документы по делу без купюр. Правда, в министерстве юстиции тогда заявили, что мистер президент что-то напутал, а из Белого дома в ведомство поступила просьба игнорировать посты лидера в твиттере, который тогда еще был для него доступен. Заявление Трампа связали с его призывами арестовать политических противников — Барака Обаму, Джо Байдена и Хиллари Клинтон за "планы заговора" — обвинения президента в сговоре с Кремлем. Трамп называл это расследование "охотой на ведьм" и требовал разобраться, кому и зачем на самом деле оно потребовалось.С 2019-го этим занимался прокурор Джон Дарем. Генпрокурор Уильям Барр попросил его "покопаться" в российском деле. Вскоре тот доложил, что там не все чисто, нужно выяснить, не нарушали ли федеральные служащие закон и не превышали ли полномочия. Выяснилось, что бывший сотрудник ФБР Кевин Клинсмит подделал электронное письмо, на основе которого в 2016-м суд одобрил слежку за одним из членов команды Трампа. Клинсмит это признал.В декабре 2020-го Барр сделал Дарема специальным советником — чтобы преемнику Барра в новой администрации было сложнее замять разоблачения.Сговор без доказательствСпецпрокурор Роберт Мюллер несколько лет пытался выявить особые отношения Трампа с Москвой, доказать, что русские помогли ему победить на выборах. На это потратили 32 миллиона долларов, но так ничего не доказали. В разгар предвыборной гонки в мае 2020-го республиканцы перешли в контратаку. Линдси Грэм призвал выяснить, не пытались ли демократы "делом о сговоре" саботировать приход к власти неугодного им лидера. Начался так называемый Обамагейт.Вспомнили об опальном бывшем советнике Трампа по нацбезопасности Майкле Флинне, который в конце 2016-го якобы попросил Москву через посла в Вашингтоне Сергея Кисляка не реагировать резко на прощальные санкции администрации Обамы — мол, скоро придет новая власть и все уладится. Флинн дважды признавался, что соврал ФБР, поскольку давал показания под давлением. Его дело закрыли. Незадолго до этого общественности представили список чиновников — шефов ФБР, разведки, генеральной прокуратуры, причастных, как полагают в Республиканской партии, к политически мотивированному расследованию о сговоре с Кремлем. Они четыре года назад и раскрыли личность Флинна, дискредитировав еще не приступившую к работе новую администрацию.В мае, казалось, сенсационное разоблачение повлияет на исход президентской гонки, однако этого не случилось. С прицелом на будущееНа фоне проигрыша на выборах, второго за президентский срок импичмента и штурма Капитолия Трамп пытается хоть как-то поправить репутацию перед уходом из Белого дома, полагают собеседники РИА Новости. "Он понимает: даже если на каждом углу расклеют листовки о том, что он невиновен, это ничего не изменит, — говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий. — Но есть и "сладкая месть", кроме того, публикация поможет трампистам завтрашнего дня".Эксперт указывает, что по "рашагейту" обнародовали уже достаточно много материалов, и все, на чем держались обвинения против Трампа, разрушено. Это касается и показаний, которые давали на закрытых слушаниях в конгрессе. "В частности, выяснилось, что на самом деле у подрядчика, обслуживавшего сервера Демпартии, нет убедительных свидетельств причастности ко взлому хакерской группировки CosyBear, как утверждали спецслужбы США, — напоминает Дробницкий. — Есть лишь предположения о том, что могли предпринять хакеры, заметая следы". То есть разведка ссылалась на подрядчика, который под присягой заявил, что доказательств нет. Демократы возражают: отсутствие доказательств не означает, что преступления не было, добавляет старший научный сотрудник Центра исследований США и Канады Павел Кошкин. Их ничем не пронять. Но цель публикации засекреченных документов — реабилитировать Трампа и Республиканскую партию. "Главное показать: сговора не было, — говорит эксперт. — Трамп уходит, ему нечего терять. Но если допустить возможность его выдвижения в 2024 году, то, возможно, он таким образом пытается подстелить соломку". Собеседники агентства сходятся во мнении, что вряд ли общественности представят все и сразу. Материалы будут публиковать "по мере необходимости". "Игра не закончена. Документы имеют свойство полежать-полежать, а потом проявиться из-под сукна, — рассуждает Дмитрий Дробницкий. — Туз есть — это хорошо, вопрос в том, когда он сыграет. Возможно, не прямо сейчас, но эта партия долгая. Некоторые вещи вскрываются не когда что-то становится известно, а когда обстоятельства к тому располагают". Павел Кошкин также считает, что документы будут предавать гласности избирательно, порционно и у публикаций будет какая-то логика. "В первую очередь обнародуют информацию, выгодную Трампу", — говорит он. Трампа рано списывать со счетов. Поддержка у него была большая. Но прогнозы делать невозможно — события в США развиваются непредсказуемо. И какой эффект произведут разоблачения, еще только предстоит узнать.

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-16T10:23 true PT2M44S

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импичмент дональда трампа, капитолий, джеймс коми, дональд трамп, роберт мюллер, хиллари клинтон, канада, сша, в мире