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Власти Москвы рассказали о работе системы теплоснабжения в морозы
Власти Москвы рассказали о работе системы теплоснабжения в морозы
Система теплоснабжения Москвы работает четко, без сбоев в условиях морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:49
2021-01-16T11:49
2021-01-16T11:49
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петр бирюков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Система теплоснабжения Москвы работает четко, без сбоев в условиях морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."Температуры воздуха достаточно низкие, в ближайшие сутки мы ожидаем до 22-25 градусов (мороза) и днем порядка 20 градусов на минусовых отметках. Поэтому приведены в соответствие с действующим регламентом и технологии подачи тепла все тепловые магистрали, объекты генерации тепла. На сегодняшний день вся система работает четко, без сбоев", - рассказал Бирюков.По его словам, оперативно решаются возникающие вопросы."Мы надеемся, что этот период января месяца - он будет достаточно холодный - Москва пройдет так же успешно по всем направлениям прохождения зимнего периода", - заключил заммэра.
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жкх, петр бирюков, москва, общество