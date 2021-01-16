https://ria.ru/20210116/teplo-1593309710.html

Власти Москвы рассказали о работе системы теплоснабжения в морозы

Власти Москвы рассказали о работе системы теплоснабжения в морозы

Система теплоснабжения Москвы работает четко, без сбоев в условиях морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T11:49

2021-01-16T11:49

2021-01-16T11:49

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жкх

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Система теплоснабжения Москвы работает четко, без сбоев в условиях морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."Температуры воздуха достаточно низкие, в ближайшие сутки мы ожидаем до 22-25 градусов (мороза) и днем порядка 20 градусов на минусовых отметках. Поэтому приведены в соответствие с действующим регламентом и технологии подачи тепла все тепловые магистрали, объекты генерации тепла. На сегодняшний день вся система работает четко, без сбоев", - рассказал Бирюков.По его словам, оперативно решаются возникающие вопросы."Мы надеемся, что этот период января месяца - он будет достаточно холодный - Москва пройдет так же успешно по всем направлениям прохождения зимнего периода", - заключил заммэра.

https://realty.ria.ru/20210116/otoplenie-1593303857.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, общество