https://ria.ru/20210116/t-90m-1593288389.html
Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
Военные РФ проверили способность новейших танков Т-90М "Прорыв" действовать в едином информационном пространстве в рамках учебно-боевой сетецентрической... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T04:11
2021-01-16T04:11
2021-01-16T04:11
новое оружие россии
россия
т-90м
т-90а
москва
армия
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573112955_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_b7d34a5eb53c5279f2590540e6d2a2dd.jpg
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Военные РФ проверили способность новейших танков Т-90М "Прорыв" действовать в едином информационном пространстве в рамках учебно-боевой сетецентрической операции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.По его словам, одно из преимуществ поступающих с 2020 года в войска новейших танков Т-90М - наличие аппаратуры единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволяющей обмениваться данными в режиме реального времени.Источник добавил, что "по итогам испытаний, предварительно, было отмечено повышение боевой эффективности задействованных сил и средств и подтверждена возможность ведения сетецентрических боевых действий за счет ЕСУ ТЗ".Аппаратура ЕСУ ТЗ делает участников боя частью сети, включающей различные разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины, средства поражения, автоматические системы управления и т. д. В результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником, что в свою очередь повышает эффективность выполнения любых боевых задач.Т-90М является новой модификацией Т-90А, созданной в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Машина получила башню новой конструкции с комбинированной броней, улучшенную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку. Защита танка усилена противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты "Реликт".Т-90М "Прорыв" оснащаются наиболее современной аппаратурой: кроме оборудования ЕСУ ТЗ, машина получила систему управления огнем "Калина".
https://ria.ru/20210113/terminator-1592806923.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573112955_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bca51277a330c56772e889ac46a3a766.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-90м, т-90а, москва, армия, технологии, безопасность
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости.
Военные РФ проверили способность новейших танков Т-90М
"Прорыв" действовать в едином информационном пространстве в рамках учебно-боевой сетецентрической операции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, одно из преимуществ поступающих с 2020 года в войска новейших танков Т-90М - наличие аппаратуры единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволяющей обмениваться данными в режиме реального времени.
"Способность новых танков Т-90М, оснащенных аппаратурой ЕСУ ТЗ, обмениваться данными онлайн друг с другом и с другими боевыми единицами была протестирована в учебно-боевых условиях, в том числе в обстановке радиоэлектронных помех", - рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что "по итогам испытаний, предварительно, было отмечено повышение боевой эффективности задействованных сил и средств и подтверждена возможность ведения сетецентрических боевых действий за счет ЕСУ ТЗ".
Аппаратура ЕСУ ТЗ делает участников боя частью сети, включающей различные разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины, средства поражения, автоматические системы управления и т. д. В результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником, что в свою очередь повышает эффективность выполнения любых боевых задач.
Т-90М является новой модификацией Т-90А
, созданной в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Машина получила башню новой конструкции с комбинированной броней, улучшенную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку. Защита танка усилена противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты "Реликт".
Т-90М "Прорыв" оснащаются наиболее современной аппаратурой: кроме оборудования ЕСУ ТЗ, машина получила систему управления огнем "Калина".