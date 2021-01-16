https://ria.ru/20210116/t-90m-1593288389.html

Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М

Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М

Военные РФ проверили способность новейших танков Т-90М "Прорыв" действовать в едином информационном пространстве в рамках учебно-боевой сетецентрической... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T04:11

2021-01-16T04:11

2021-01-16T04:11

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т-90а

москва

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технологии

безопасность

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Военные РФ проверили способность новейших танков Т-90М "Прорыв" действовать в едином информационном пространстве в рамках учебно-боевой сетецентрической операции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.По его словам, одно из преимуществ поступающих с 2020 года в войска новейших танков Т-90М - наличие аппаратуры единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволяющей обмениваться данными в режиме реального времени.Источник добавил, что "по итогам испытаний, предварительно, было отмечено повышение боевой эффективности задействованных сил и средств и подтверждена возможность ведения сетецентрических боевых действий за счет ЕСУ ТЗ".Аппаратура ЕСУ ТЗ делает участников боя частью сети, включающей различные разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины, средства поражения, автоматические системы управления и т. д. В результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником, что в свою очередь повышает эффективность выполнения любых боевых задач.Т-90М является новой модификацией Т-90А, созданной в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Машина получила башню новой конструкции с комбинированной броней, улучшенную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку. Защита танка усилена противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты "Реликт".Т-90М "Прорыв" оснащаются наиболее современной аппаратурой: кроме оборудования ЕСУ ТЗ, машина получила систему управления огнем "Калина".

https://ria.ru/20210113/terminator-1592806923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, т-90м, т-90а, москва, армия, технологии, безопасность