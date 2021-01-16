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Шведская журналистка рассказала, какие сюрпризы ей преподнес Петербург
Шведская журналистка рассказала, какие сюрпризы ей преподнес Петербург
Журналистка шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала в своей колонке о том, какие сюрпризы преподнесла ей жизнь в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T13:30
2021-01-16T14:30
анна-лена лаурен (журналистка)
россия
швеция
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Журналистка шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала в своей колонке о том, какие сюрпризы преподнесла ей жизнь в Санкт-Петербурге.Женщина живет в доме, построенном в 1910 году. Квартиры в нем светлые, с высокими потолками и большими окнами. При этом, по ее словам, здания дореволюционных времен находятся в лучшем состоянии, чем советские. У таких домов есть, как подчеркнула Лаурен, "свои маленькие секреты", особенно если система водоснабжения находится на чердаке.Погода после праздников стала морозной, а хозяйка квартиры, где проживает журналистка, не предупредила ее, что при долгих минусовых температурах трубы могут замерзнуть. Окна на чердаке нужно держать открытыми, в противном случае образовывающиеся на краях крыши сосульки могут упасть на проходящих рядом с домом людей.Одним утром Лаурен открыла кран, но воды не было. Полдня она искала выключатель отопительной системы для водопровода. Позднее к ней на помощь пришли арендодатели — в итоге они смогли найти его.Каждый раз она набирала два ведра воды. У нее возникло ощущение, будто она живет на даче.В итоге краны пришлось оставить открытыми на ночь, чтобы, как только трубы оттаяли, вода сразу же потекла. Однако в течение ночи этого не произошло. На утро Лаурен была готова "вызывать пожарную команду или кого угодно, кто знает, как размораживать замерзший водопровод". Предлагался даже вариант с тепловыми пушками, а сама журналистка готовилась к долгому разрешению этой ситуации.Но уже после завтрака женщина и ее дочь услышали журчание воды."Я чувствовала то же, что, должно быть, чувствовал и Моисей, когда ударил посохом по скале", — говорится в статье. При этом Лаурен не исключила, что старинный дом приготовил ей и другие сюрпризы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми &gt;&gt;
https://ria.ru/20200301/1565947391.html
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анна-лена лаурен (журналистка), россия, швеция, санкт-петербург, общество

Шведская журналистка рассказала, какие сюрпризы ей преподнес Петербург

13:30 16.01.2021 (обновлено: 14:30 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Журналистка шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала в своей колонке о том, какие сюрпризы преподнесла ей жизнь в Санкт-Петербурге.
Женщина живет в доме, построенном в 1910 году. Квартиры в нем светлые, с высокими потолками и большими окнами. При этом, по ее словам, здания дореволюционных времен находятся в лучшем состоянии, чем советские. У таких домов есть, как подчеркнула Лаурен, "свои маленькие секреты", особенно если система водоснабжения находится на чердаке.
Погода после праздников стала морозной, а хозяйка квартиры, где проживает журналистка, не предупредила ее, что при долгих минусовых температурах трубы могут замерзнуть. Окна на чердаке нужно держать открытыми, в противном случае образовывающиеся на краях крыши сосульки могут упасть на проходящих рядом с домом людей.
Отварной картофель - РИА Новости, 1920, 01.03.2020
1 марта 2020, 13:30
Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян
Одним утром Лаурен открыла кран, но воды не было. Полдня она искала выключатель отопительной системы для водопровода. Позднее к ней на помощь пришли арендодатели — в итоге они смогли найти его.

"Оставалось только ждать. А пока что мне пришлось принести воды от хозяев моей квартиры, благо они живут напротив", — пояснила журналистка.

Каждый раз она набирала два ведра воды. У нее возникло ощущение, будто она живет на даче.
В итоге краны пришлось оставить открытыми на ночь, чтобы, как только трубы оттаяли, вода сразу же потекла. Однако в течение ночи этого не произошло. На утро Лаурен была готова "вызывать пожарную команду или кого угодно, кто знает, как размораживать замерзший водопровод". Предлагался даже вариант с тепловыми пушками, а сама журналистка готовилась к долгому разрешению этой ситуации.
Но уже после завтрака женщина и ее дочь услышали журчание воды.
"Я чувствовала то же, что, должно быть, чувствовал и Моисей, когда ударил посохом по скале", — говорится в статье.
При этом Лаурен не исключила, что старинный дом приготовил ей и другие сюрпризы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>
Виды Санкт-Петербурга. Архив - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 03:38
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
 
Анна-Лена Лаурен (журналистка)РоссияШвецияСанкт-ПетербургОбщество
 
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