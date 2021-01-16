https://ria.ru/20210116/stantsiya-1593327820.html
Станция Кокошкино будущей четвертой линии МЦД заработает в этом году
Станция Кокошкино будущей четвертой линии МЦД заработает в этом году
Станция Кокошкино будущей четвертой линии Московских центральных диаметров заработает после реконструкции уже в этом году, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-16T15:00
2021-01-16T15:00
2021-01-17T12:43
городское хозяйство москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593327675_0:220:3072:1947_1920x0_80_0_0_8d0d2fcc75c85deb7e7f655dd809dd98.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Станция Кокошкино будущей четвертой линии Московских центральных диаметров заработает после реконструкции уже в этом году, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, что сейчас это просто остановка электричек на Киевском направлении железных дорог, но после реконструкции станция превратится в современный вокзал.Здесь появятся две платформы с навесами, защищающими от осадков, подземный терминал с лифтами и эскалаторами, безопасный переход через пути и безбарьерная среда для маломобильных пассажиров.
https://realty.ria.ru/20210111/metro-1592626867.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593327675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1fe65aebb5ddd1cd0861315a28aa5e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Станция Кокошкино будущей четвертой линии Московских центральных диаметров заработает после реконструкции уже в этом году, сообщает столичный департамент транспорта.
Отмечается, что сейчас это просто остановка электричек на Киевском направлении железных дорог, но после реконструкции станция превратится в современный вокзал.
"Уже в этом году после реконструкции заработает станция Кокошкино будущего D4", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Здесь появятся две платформы с навесами, защищающими от осадков, подземный терминал с лифтами и эскалаторами, безопасный переход через пути и безбарьерная среда для маломобильных пассажиров.