https://ria.ru/20210116/stantsiya-1593327820.html

Станция Кокошкино будущей четвертой линии МЦД заработает в этом году

Станция Кокошкино будущей четвертой линии МЦД заработает в этом году

Станция Кокошкино будущей четвертой линии Московских центральных диаметров заработает после реконструкции уже в этом году, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-16T15:00

2021-01-16T15:00

2021-01-17T12:43

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Станция Кокошкино будущей четвертой линии Московских центральных диаметров заработает после реконструкции уже в этом году, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, что сейчас это просто остановка электричек на Киевском направлении железных дорог, но после реконструкции станция превратится в современный вокзал.Здесь появятся две платформы с навесами, защищающими от осадков, подземный терминал с лифтами и эскалаторами, безопасный переход через пути и безбарьерная среда для маломобильных пассажиров.

https://realty.ria.ru/20210111/metro-1592626867.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, общество