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Станция Кокошкино будущей четвертой линии МЦД заработает в этом году
Станция Кокошкино будущей четвертой линии МЦД заработает в этом году
Станция Кокошкино будущей четвертой линии Московских центральных диаметров заработает после реконструкции уже в этом году, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-16T15:00
2021-01-17T12:43
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Станция Кокошкино будущей четвертой линии Московских центральных диаметров заработает после реконструкции уже в этом году, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, что сейчас это просто остановка электричек на Киевском направлении железных дорог, но после реконструкции станция превратится в современный вокзал.Здесь появятся две платформы с навесами, защищающими от осадков, подземный терминал с лифтами и эскалаторами, безопасный переход через пути и безбарьерная среда для маломобильных пассажиров.
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городское хозяйство москвы, общество

Станция Кокошкино будущей четвертой линии МЦД заработает в этом году

15:00 16.01.2021 (обновлено: 12:43 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектропоезд у платформы на Московском центральном диаметре
Электропоезд у платформы на Московском центральном диаметре - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Станция Кокошкино будущей четвертой линии Московских центральных диаметров заработает после реконструкции уже в этом году, сообщает столичный департамент транспорта.
Отмечается, что сейчас это просто остановка электричек на Киевском направлении железных дорог, но после реконструкции станция превратится в современный вокзал.
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"Уже в этом году после реконструкции заработает станция Кокошкино будущего D4", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Здесь появятся две платформы с навесами, защищающими от осадков, подземный терминал с лифтами и эскалаторами, безопасный переход через пути и безбарьерная среда для маломобильных пассажиров.
 
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