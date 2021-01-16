https://ria.ru/20210116/ssha-1593285756.html

В США заявили о планах штурмовавших Капитолий убить должностных лиц

В США заявили о планах штурмовавших Капитолий убить должностных лиц

Американские федеральные прокуроры заявили, что целью захвативших здание конгресса в Вашингтоне протестующих было убийство конгрессменов, сообщает AP со ссылкой РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T01:50

2021-01-16T01:50

2021-01-16T01:50

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

аризона

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592205316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21b79b19cc26a938c55eb3a4a8527edb.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американские федеральные прокуроры заявили, что целью захвативших здание конгресса в Вашингтоне протестующих было убийство конгрессменов, сообщает AP со ссылкой на американских прокуроров.По данным агентства, такое обвинение содержится в ходатайстве прокуратуры Аризоны по делу уроженца этого штата Джейкоба Ченсли, участвовавшего в протестах в костюме "викинга".Прокурор по делу против Ченсли также добавил, что протестующий оставил в зале заседаний Конгресса записку с угрозами вице-президенту Майку Пенсу, в которой говорилось: "Это только вопрос времени, справедливость наступает".Однако позднее исполняющий обязанности прокурора Округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что сейчас нет прямых подтверждений намерения сторонников Дональда Трампа, устроивших штурм Капитолия, устроить захват или убить членов конгресса. Шервин подчеркнул, что расследование произошедшего выходит за пределы столичного региона, участников штурма задерживают и допрашивают по всей стране, поэтому могут поступать противоречивые данные.Шестого января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга американского президента в Вашингтоне. Работа конгресса прервалась на несколько часов.В результате беспорядков погибли участница штурма и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.После выдворения участников беспорядков из здания Капитолия, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена.Впоследствии палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/pomilovanie-1593173896.html

https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593276324.html

аризона

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, аризона, вашингтон (город), сша, в мире