В США заявили о планах штурмовавших Капитолий убить должностных лиц
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американские федеральные прокуроры заявили, что целью захвативших здание конгресса в Вашингтоне протестующих было убийство конгрессменов, сообщает AP со ссылкой на американских прокуроров.
По данным агентства, такое обвинение содержится в ходатайстве прокуратуры Аризоны по делу уроженца этого штата Джейкоба Ченсли, участвовавшего в протестах в костюме "викинга".
"Веские доказательства, в том числе собственные слова и действия Ченсли в Капитолии, подтверждают, что намерение участников беспорядков состояло в том, чтобы захватить и убить выборных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов", — отмечается в документе.
Прокурор по делу против Ченсли также добавил, что протестующий оставил в зале заседаний Конгресса записку с угрозами вице-президенту Майку Пенсу, в которой говорилось: "Это только вопрос времени, справедливость наступает".
Однако позднее исполняющий обязанности прокурора Округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что сейчас нет прямых подтверждений намерения сторонников Дональда Трампа, устроивших штурм Капитолия, устроить захват или убить членов конгресса. Шервин подчеркнул, что расследование произошедшего выходит за пределы столичного региона, участников штурма задерживают и допрашивают по всей стране, поэтому могут поступать противоречивые данные.
Шестого января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга американского президента в Вашингтоне. Работа конгресса прервалась на несколько часов.
В результате беспорядков погибли участница штурма и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
После выдворения участников беспорядков из здания Капитолия, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена.
Впоследствии палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.