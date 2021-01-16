https://ria.ru/20210116/sputnik-v-1593290091.html

Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"

Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"

Правительство Перу подписало соглашение о неразглашении с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T05:54

2021-01-16T05:54

2021-01-16T05:54

распространение коронавируса

хуан дель кампо

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коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

москва

перу

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство Перу подписало соглашение о неразглашении с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи с целью последующего приобретения вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на странице министерства здравоохранения в Twitter со ссылкой на министра здравоохранения Пилар Массетти.Соглашение о неразглашении представляет собой юридический договор, который заключается сторонами с целью взаимного обмена знаниями или другой информацией с ограничением к ней доступа третьим лицам.Ранее посол латиноамериканской страны в России Хуан дель Кампо сообщал, что Москва и Лима ведут переговоры об использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако перуанские власти пока не приняли решения о покупке.Отмечается, что переговоры также ведутся с американской компанией Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/sputnik-v-1593289271.html

москва

перу

лима (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан дель кампо, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, москва, перу, лима (город), в мире