Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/sputnik-v-1593290091.html
Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
Правительство Перу подписало соглашение о неразглашении с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T05:54
2021-01-16T05:54
распространение коронавируса
хуан дель кампо
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
москва
перу
лима (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство Перу подписало соглашение о неразглашении с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи с целью последующего приобретения вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на странице министерства здравоохранения в Twitter со ссылкой на министра здравоохранения Пилар Массетти.Соглашение о неразглашении представляет собой юридический договор, который заключается сторонами с целью взаимного обмена знаниями или другой информацией с ограничением к ней доступа третьим лицам.Ранее посол латиноамериканской страны в России Хуан дель Кампо сообщал, что Москва и Лима ведут переговоры об использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако перуанские власти пока не приняли решения о покупке.Отмечается, что переговоры также ведутся с американской компанией Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/sputnik-v-1593289271.html
москва
перу
лима (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_2a455ccabb62ea2da1c6d1965ce543a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хуан дель кампо, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, москва, перу, лима (город), в мире

Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"

05:54 16.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство Перу подписало соглашение о неразглашении с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи с целью последующего приобретения вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на странице министерства здравоохранения в Twitter со ссылкой на министра здравоохранения Пилар Массетти.
Соглашение о неразглашении представляет собой юридический договор, который заключается сторонами с целью взаимного обмена знаниями или другой информацией с ограничением к ней доступа третьим лицам.
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
05:11Распространение коронавируса
В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
Ранее посол латиноамериканской страны в России Хуан дель Кампо сообщал, что Москва и Лима ведут переговоры об использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако перуанские власти пока не приняли решения о покупке.
"Министр Массетти: соглашение о неразглашении было подписано с институтом Гамалеи, и научные группы встретились вчера в четверг. Ждем их рекомендаций для ведения переговоров о приобретении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переговоры также ведутся с американской компанией Moderna.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаХуан дель КампоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиМоскваПеруЛима (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17При Байдене Россию могут пригласить в лунную программу, считает эксперт
07:09Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт
06:07Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
05:54Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
05:31Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
05:28Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму
05:16Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
05:11В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
05:05Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
04:58Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
04:34Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
04:11Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
04:09Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога
04:07На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:06В США восхитились новым поколением Lada Niva
03:00Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
02:59В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
02:43В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:41В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
02:14Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
Лента новостейМолния