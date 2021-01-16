Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство Перу подписало соглашение о неразглашении с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи с целью последующего приобретения вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на странице министерства здравоохранения в Twitter со ссылкой на министра здравоохранения Пилар Массетти.
Соглашение о неразглашении представляет собой юридический договор, который заключается сторонами с целью взаимного обмена знаниями или другой информацией с ограничением к ней доступа третьим лицам.
Ранее посол латиноамериканской страны в России Хуан дель Кампо сообщал, что Москва и Лима ведут переговоры об использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако перуанские власти пока не приняли решения о покупке.
"Министр Массетти: соглашение о неразглашении было подписано с институтом Гамалеи, и научные группы встретились вчера в четверг. Ждем их рекомендаций для ведения переговоров о приобретении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переговоры также ведутся с американской компанией Moderna.
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