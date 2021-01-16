https://ria.ru/20210116/sputnik-v-1593289271.html

В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"

В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"

Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T05:11

2021-01-16T05:11

2021-01-16T05:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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бразилия

буэнос-айрес (город)

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — РИА Новости. Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1.СМИ уточняет, что речь идет об использовании 10 миллионов доз российского препарата, потенциально доступных в первом квартале этого года.Ранее стало известно о договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и União Quimica о поставках в Бразилию 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2021 году.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593206042.html

бразилия

буэнос-айрес (город)

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бразилия, буэнос-айрес (город), в мире