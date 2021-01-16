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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/sputnik-v-1593289271.html
В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T05:11
2021-01-16T05:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бразилия
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — РИА Новости. Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1.СМИ уточняет, что речь идет об использовании 10 миллионов доз российского препарата, потенциально доступных в первом квартале этого года.Ранее стало известно о договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и União Quimica о поставках в Бразилию 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2021 году.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бразилия, буэнос-айрес (город), в мире

В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"

05:11 16.01.2021 (обновлено: 05:34 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — РИА Новости. Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1.
СМИ уточняет, что речь идет об использовании 10 миллионов доз российского препарата, потенциально доступных в первом квартале этого года.
Ранее стало известно о договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и União Quimica о поставках в Бразилию 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2021 году.
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина Спутник V от коронавируса COVID-1 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 15:02Распространение коронавируса
Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БразилияБуэнос-Айрес (город)В мире
 
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