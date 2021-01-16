https://ria.ru/20210116/sputnik-v-1593289271.html
В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T05:11
2021-01-16T05:11
2021-01-16T05:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бразилия
буэнос-айрес (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592983531_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_cd21173e4d40bf775ac758b7ca9d4c5a.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — РИА Новости. Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1.СМИ уточняет, что речь идет об использовании 10 миллионов доз российского препарата, потенциально доступных в первом квартале этого года.Ранее стало известно о договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и União Quimica о поставках в Бразилию 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2021 году.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593206042.html
бразилия
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592983531_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6d53fb6ab7685477fc91f1e7b83dd72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бразилия, буэнос-айрес (город), в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — РИА Новости.
Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V
", сообщает портал G1
.
СМИ уточняет, что речь идет об использовании 10 миллионов доз российского препарата, потенциально доступных в первом квартале этого года.
Ранее стало известно о договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и União Quimica о поставках в Бразилию 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2021 году.
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.