https://ria.ru/20210116/sputnik-v-1593283189.html

Россия обсуждает с Тунисом поставки вакцины "Спутник V"

Россия обсуждает с Тунисом поставки вакцины "Спутник V"

Посольство РФ прорабатывает вопрос о поставках в Тунис вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Султан Агаметов. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T00:11

2021-01-16T00:11

2021-01-16T00:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

тунис (страна)

в мире

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КАИР, 16 янв – РИА Новости. Посольство РФ прорабатывает вопрос о поставках в Тунис вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Султан Агаметов.Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди ранее объявил, что Тунис контактирует с РФ с целью получить партию вакцины "Спутник V" от коронавируса. По словам министра, вакцинация в стране начнется не раньше февраля и будет добровольной.В Тунисе введен жесткий карантин с 14 по 17 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. По данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены более 175 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 125 тысяч человек, скончались 5528 пациентов с COVID-19.В понедельник власти Туниса выдали разрешение на продажу вакцины Pfizer в стране.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/test-1593273149.html

тунис (страна)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тунис (страна), в мире