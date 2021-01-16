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Россия обсуждает с Тунисом поставки вакцины "Спутник V"
Россия обсуждает с Тунисом поставки вакцины "Спутник V"
Посольство РФ прорабатывает вопрос о поставках в Тунис вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Султан Агаметов. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T00:11
2021-01-16T00:11
2021-01-16T00:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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КАИР, 16 янв – РИА Новости. Посольство РФ прорабатывает вопрос о поставках в Тунис вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Султан Агаметов.Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди ранее объявил, что Тунис контактирует с РФ с целью получить партию вакцины "Спутник V" от коронавируса. По словам министра, вакцинация в стране начнется не раньше февраля и будет добровольной.В Тунисе введен жесткий карантин с 14 по 17 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. По данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены более 175 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 125 тысяч человек, скончались 5528 пациентов с COVID-19.В понедельник власти Туниса выдали разрешение на продажу вакцины Pfizer в стране.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тунис (страна), в мире
КАИР, 16 янв – РИА Новости.
Посольство РФ прорабатывает вопрос о поставках в Тунис
вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Султан Агаметов.
Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди ранее объявил, что Тунис контактирует с РФ с целью получить партию вакцины "Спутник V" от коронавируса. По словам министра, вакцинация в стране начнется не раньше февраля и будет добровольной.
"Посольство занимается проработкой вопроса о поставках в республику российской вакцины от коронавируса", - сказал Агаметов.
В Тунисе введен жесткий карантин с 14 по 17 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. По данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены более 175 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 125 тысяч человек, скончались 5528 пациентов с COVID-19.
В понедельник власти Туниса выдали разрешение на продажу вакцины Pfizer в стране.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.