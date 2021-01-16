https://ria.ru/20210116/sputnik-v--1593322882.html

Белоруссия начинает прививать "Спутником V" медиков из группы риска

Белоруссия начинает прививать "Спутником V" медиков из группы риска

Белоруссия начинает прививать медработников, находящихся в зоне риска, российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:22

2021-01-16T14:22

2021-01-16T14:22

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

минская область

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Белоруссия начинает прививать медработников, находящихся в зоне риска, российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.Отмечается, что практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. По данным минздрава, вакцина распределена по всем регионам Белоруссии в зависимости от заявок учреждений здравоохранения, при этом все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.В 2020 году Белоруссия заключила первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", тогда же были получены несколько небольших партий, а в канун 2021 года - партия в 20 тысяч доз. Как сообщили в минздраве, эта партия "Спутник V" прошла контроль качества. При этом уже в первом квартале нынешнего года потребность в вакцине "Спутник V" в Белоруссии планируется закрывать мощностями собственных фармацевтических производителей, добавили в ведомстве.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Между тем, как сообщал минздрав, уровень инфицирования COVID-19 в настоящее время ниже прогноза. По данным официальной статистики, на субботу число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 223 537, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 1573 пациента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

минская область

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, минская область, минск, белоруссия, в мире