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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/sputnik-v--1593322882.html
Белоруссия начинает прививать "Спутником V" медиков из группы риска
Белоруссия начинает прививать "Спутником V" медиков из группы риска
Белоруссия начинает прививать медработников, находящихся в зоне риска, российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:22
2021-01-16T14:22
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
минская область
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Белоруссия начинает прививать медработников, находящихся в зоне риска, российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.Отмечается, что практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. По данным минздрава, вакцина распределена по всем регионам Белоруссии в зависимости от заявок учреждений здравоохранения, при этом все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.В 2020 году Белоруссия заключила первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", тогда же были получены несколько небольших партий, а в канун 2021 года - партия в 20 тысяч доз. Как сообщили в минздраве, эта партия "Спутник V" прошла контроль качества. При этом уже в первом квартале нынешнего года потребность в вакцине "Спутник V" в Белоруссии планируется закрывать мощностями собственных фармацевтических производителей, добавили в ведомстве.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Между тем, как сообщал минздрав, уровень инфицирования COVID-19 в настоящее время ниже прогноза. По данным официальной статистики, на субботу число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 223 537, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 1573 пациента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, минская область, минск, белоруссия, в мире

Белоруссия начинает прививать "Спутником V" медиков из группы риска

14:22 16.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V" от коронавируса COVID-1
Вакцина Спутник V от коронавируса COVID-1 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Белоруссия начинает прививать медработников, находящихся в зоне риска, российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
"Уже сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин "Спутник V" для вакцинации медработников Беларуси – тех, которые находятся в зоне риска. Прежде всего, планируется привить 2285 медработников Минска, 3460 - Брестского региона, 3260 – Витебского, 4365 - Гомельского, 1735 - Гродненского, 1610 - Могилевского, 2485 - Минской области. Около 800 доз - для медработников республиканских учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Отмечается, что практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. По данным минздрава, вакцина распределена по всем регионам Белоруссии в зависимости от заявок учреждений здравоохранения, при этом все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.
В 2020 году Белоруссия заключила первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", тогда же были получены несколько небольших партий, а в канун 2021 года - партия в 20 тысяч доз. Как сообщили в минздраве, эта партия "Спутник V" прошла контроль качества. При этом уже в первом квартале нынешнего года потребность в вакцине "Спутник V" в Белоруссии планируется закрывать мощностями собственных фармацевтических производителей, добавили в ведомстве.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Между тем, как сообщал минздрав, уровень инфицирования COVID-19 в настоящее время ниже прогноза. По данным официальной статистики, на субботу число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 223 537, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 1573 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Минская областьМинскБелоруссияВ мире
 
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