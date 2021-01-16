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Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
Инаугурация избранного американского президента Джо Байдена открывает на короткое время России и США возможность продлить действие Договора о стратегических... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T06:07
2021-01-16T06:07
россия
договор снв-3
игорь коротченко
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
политика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Инаугурация избранного американского президента Джо Байдена открывает на короткое время России и США возможность продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), иначе мир ждёт неограниченная гонка вооружений, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.Эксперт отметил, что если Москва и Вашингтон не смогут договориться по этому вопросу, то не только Россия и США, но и весь остальной мир пострадают от последствий гонки вооружений. "В противном случае мир столкнётся с ничем не ограниченной гонкой ядерных вооружений, что крайне негативно скажется на безопасности самих же США", - полагает Коротченко.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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россия, договор снв-3, игорь коротченко, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, политика

Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена

06:07 16.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевРакетный комплекс стратегического назначения "Тополь"
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Инаугурация избранного американского президента Джо Байдена открывает на короткое время России и США возможность продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), иначе мир ждёт неограниченная гонка вооружений, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.
"Инаугурация Байдена открывает возможность очень короткого временного окна для того, чтобы Россия и США продлили на очередной срок или хотя бы на один год временным протоколом договор СНВ-3. Учитывая приверженность Демократической партии США поддержанию стратегически важных договоров в сфере вооружений, хотелось бы надеяться, что этот шанс не будет упущен администрацией Байдена", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что если Москва и Вашингтон не смогут договориться по этому вопросу, то не только Россия и США, но и весь остальной мир пострадают от последствий гонки вооружений. "В противном случае мир столкнётся с ничем не ограниченной гонкой ядерных вооружений, что крайне негативно скажется на безопасности самих же США", - полагает Коротченко.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
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Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
 
РоссияДоговор СНВ-3Игорь КоротченкоДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАПолитика
 
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