https://ria.ru/20210116/snv-3-1593290345.html

Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена

Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена

Инаугурация избранного американского президента Джо Байдена открывает на короткое время России и США возможность продлить действие Договора о стратегических... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T06:07

2021-01-16T06:07

2021-01-16T06:07

россия

договор снв-3

игорь коротченко

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

политика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Инаугурация избранного американского президента Джо Байдена открывает на короткое время России и США возможность продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), иначе мир ждёт неограниченная гонка вооружений, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.Эксперт отметил, что если Москва и Вашингтон не смогут договориться по этому вопросу, то не только Россия и США, но и весь остальной мир пострадают от последствий гонки вооружений. "В противном случае мир столкнётся с ничем не ограниченной гонкой ядерных вооружений, что крайне негативно скажется на безопасности самих же США", - полагает Коротченко.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210115/mid-1593246495.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

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россия, договор снв-3, игорь коротченко, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, политика