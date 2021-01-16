Вильфанд назвал причины субботнего снегопада в Москве
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Влажные воздушные массы, которые принес южный циклон в столичный регион, обеспечили кратковременное выпадение большого количества осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Этот снег связан с циклоном. В тылу циклона всегда холодные воздушные массы, но чаще всего, когда так называемый южный циклон проходит, всегда (образуется) большая зона между холодным и теплым фронтом. Эта зона называется южным сектором, и именно тут выпадают всегда продолжительные осадки. А здесь осадки непродолжительные, потому что эта зона узкая", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что циклон образовался над Норвежским и Баренцевым морями, поэтому он насыщен влагой, которая и преобразовалась в снег.
Он заявил также, что высота снежного покрова за субботу вырастет минимум на 5 сантиметров, в отдельных округах города на 7-8 сантиметров, так что коммунальщиков Москвы ждет огромная нагрузка.
"Это, конечно же, событие, потому что холодная погода плюс сильный снег - это нечасто бывает… Не исключена слабая метель. С одной стороны, очень некомфортно для москвичей, а, с другой стороны, огромная нагрузка на коммунальные и транспортные структуры", - сказал Вильфанд.