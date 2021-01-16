https://ria.ru/20210116/snegopad-1593325199.html

Вильфанд назвал причины субботнего снегопада в Москве

Вильфанд назвал причины субботнего снегопада в Москве

Влажные воздушные массы, которые принес южный циклон в столичный регион, обеспечили кратковременное выпадение большого количества осадков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:40

2021-01-16T14:40

2021-01-16T14:40

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Влажные воздушные массы, которые принес южный циклон в столичный регион, обеспечили кратковременное выпадение большого количества осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что циклон образовался над Норвежским и Баренцевым морями, поэтому он насыщен влагой, которая и преобразовалась в снег.Он заявил также, что высота снежного покрова за субботу вырастет минимум на 5 сантиметров, в отдельных округах города на 7-8 сантиметров, так что коммунальщиков Москвы ждет огромная нагрузка."Это, конечно же, событие, потому что холодная погода плюс сильный снег - это нечасто бывает… Не исключена слабая метель. С одной стороны, очень некомфортно для москвичей, а, с другой стороны, огромная нагрузка на коммунальные и транспортные структуры", - сказал Вильфанд.

https://realty.ria.ru/20210115/sneg-1593148447.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество