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Вильфанд назвал причины субботнего снегопада в Москве
Вильфанд назвал причины субботнего снегопада в Москве
Влажные воздушные массы, которые принес южный циклон в столичный регион, обеспечили кратковременное выпадение большого количества осадков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:40
2021-01-16T14:40
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Влажные воздушные массы, которые принес южный циклон в столичный регион, обеспечили кратковременное выпадение большого количества осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что циклон образовался над Норвежским и Баренцевым морями, поэтому он насыщен влагой, которая и преобразовалась в снег.Он заявил также, что высота снежного покрова за субботу вырастет минимум на 5 сантиметров, в отдельных округах города на 7-8 сантиметров, так что коммунальщиков Москвы ждет огромная нагрузка."Это, конечно же, событие, потому что холодная погода плюс сильный снег - это нечасто бывает… Не исключена слабая метель. С одной стороны, очень некомфортно для москвичей, а, с другой стороны, огромная нагрузка на коммунальные и транспортные структуры", - сказал Вильфанд.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд назвал причины субботнего снегопада в Москве

14:40 16.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушки гуляют в Москве
Девушки гуляют в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Влажные воздушные массы, которые принес южный циклон в столичный регион, обеспечили кратковременное выпадение большого количества осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Этот снег связан с циклоном. В тылу циклона всегда холодные воздушные массы, но чаще всего, когда так называемый южный циклон проходит, всегда (образуется) большая зона между холодным и теплым фронтом. Эта зона называется южным сектором, и именно тут выпадают всегда продолжительные осадки. А здесь осадки непродолжительные, потому что эта зона узкая", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что циклон образовался над Норвежским и Баренцевым морями, поэтому он насыщен влагой, которая и преобразовалась в снег.
Он заявил также, что высота снежного покрова за субботу вырастет минимум на 5 сантиметров, в отдельных округах города на 7-8 сантиметров, так что коммунальщиков Москвы ждет огромная нагрузка.
"Это, конечно же, событие, потому что холодная погода плюс сильный снег - это нечасто бывает… Не исключена слабая метель. С одной стороны, очень некомфортно для москвичей, а, с другой стороны, огромная нагрузка на коммунальные и транспортные структуры", - сказал Вильфанд.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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