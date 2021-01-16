https://ria.ru/20210116/skidki-1593285041.html

Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду

Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду

После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье. В связи с этим торговцы начинают "раскачивать спрос" большими... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T05:00

2021-01-16T05:00

2021-01-16T20:08

леонид холод

россия

еда

питание

торговля

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье. В связи с этим торговцы начинают "раскачивать спрос" большими скидками. На чем можно будет сэкономить в январе, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Леонид Холод.Период роста цен на продукты питания и товары подарочного ассортимента, который наблюдался в конце года, по мнению экономиста, закончен. Холод полагает, что Россию ожидает период распродаж, когда торговые сети попытаются получить прибыль не за счет высокой цены, а за счет объема продаж.В январе наибольшие скидки, по мнению Холода, стоит ждать на напитки и деликатесы, которые ассоциируются с Новым годом и праздниками."Скидки будут на многие товары, в том числе на икру и шампанское", — заключил собеседник радио.

https://ria.ru/20210116/produkty-1593242321.html

россия

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2021

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леонид холод, россия, еда, питание, торговля, общество