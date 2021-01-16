Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду
05:00 16.01.2021 (обновлено: 20:08 16.01.2021)
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье. В связи с этим торговцы начинают "раскачивать спрос" большими скидками. На чем можно будет сэкономить в январе, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Леонид Холод.
Период роста цен на продукты питания и товары подарочного ассортимента, который наблюдался в конце года, по мнению экономиста, закончен. Холод полагает, что Россию ожидает период распродаж, когда торговые сети попытаются получить прибыль не за счет высокой цены, а за счет объема продаж.
"Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли. Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене", — пояснил экономист.
В январе наибольшие скидки, по мнению Холода, стоит ждать на напитки и деликатесы, которые ассоциируются с Новым годом и праздниками.
"Скидки будут на многие товары, в том числе на икру и шампанское", — заключил собеседник радио.