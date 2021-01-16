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Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду
Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду
После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье. В связи с этим торговцы начинают "раскачивать спрос" большими... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T05:00
2021-01-16T20:08
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россия
еда
питание
торговля
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье. В связи с этим торговцы начинают "раскачивать спрос" большими скидками. На чем можно будет сэкономить в январе, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Леонид Холод.Период роста цен на продукты питания и товары подарочного ассортимента, который наблюдался в конце года, по мнению экономиста, закончен. Холод полагает, что Россию ожидает период распродаж, когда торговые сети попытаются получить прибыль не за счет высокой цены, а за счет объема продаж.В январе наибольшие скидки, по мнению Холода, стоит ждать на напитки и деликатесы, которые ассоциируются с Новым годом и праздниками."Скидки будут на многие товары, в том числе на икру и шампанское", — заключил собеседник радио.
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леонид холод, россия, еда, питание, торговля, общество

Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду

05:00 16.01.2021 (обновлено: 20:08 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете в Москве
Покупательница в супермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье. В связи с этим торговцы начинают "раскачивать спрос" большими скидками. На чем можно будет сэкономить в январе, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Леонид Холод.
Период роста цен на продукты питания и товары подарочного ассортимента, который наблюдался в конце года, по мнению экономиста, закончен. Холод полагает, что Россию ожидает период распродаж, когда торговые сети попытаются получить прибыль не за счет высокой цены, а за счет объема продаж.

"Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли. Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене", — пояснил экономист.

В январе наибольшие скидки, по мнению Холода, стоит ждать на напитки и деликатесы, которые ассоциируются с Новым годом и праздниками.
"Скидки будут на многие товары, в том числе на икру и шампанское", — заключил собеседник радио.
Сыр - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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