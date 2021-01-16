https://ria.ru/20210116/siriya-1593336060.html

Иран раскритиковал решение ЕС внести главу МИД Сирии в санкционный список

Иран раскритиковал решение ЕС внести главу МИД Сирии в санкционный список

Тегеран считает решение Евросоюза внести нового главу МИД Сирии Фейсала Микдада в санкционный список неконструктивным, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:30

2021-01-16T16:30

2021-01-16T16:30

война в сирии

санкции

фейсал микдад

мид ирана

мид сирии

сирия

в мире

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ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Тегеран считает решение Евросоюза внести нового главу МИД Сирии Фейсала Микдада в санкционный список неконструктивным, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее Европейский союз добавил в санкционный список по Сирии нового главу сирийского МИД Микдада, который был назначен на эту должность после кончины в середине ноября прошлого года Валида Муаллема."Подобного рода предосудительная мера лишь приведет к большему расхождению между Брюсселем и Дамаском, результатом чего станет недоверие (сторон). В ситуации, когда сирийский кризис нуждается в политическом урегулировании, санкции против главы МИД Сирии, ответственного за внешнюю политику (страны), не несет ничего, кроме саботирования пути к миру", - говорится в заявлении Хатибзаде.По его словам, решение ЕС является неразумным и неконструктивным шагом, который приведет к деградации ситуации с сирийским кризисом, а также усложнит процесс политического урегулирования конфликта.Шестого ноября ЕС включил в санкционные списки по Сирии восемь новых министров, назначенных в августе 2020 года.Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил действующие санкции против правительства Сирии, срок которых истекал 1 июня. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их средства в союзе должны быть заморожены.

https://ria.ru/20201123/siriya-1585849839.html

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санкции, фейсал микдад, мид ирана, мид сирии, сирия, в мире