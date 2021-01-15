https://ria.ru/20210115/sanktsii-1593215819.html

Евросоюз расширил санкции по Сирии

Евросоюз расширил санкции по Сирии

Европейский союз добавил в санкционный список по Сирии нового главу сирийского МИД Фейсала Микдада, говорится в опубликованном в пятницу в официальном журнале... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:49

2021-01-15T15:49

2021-01-15T15:58

фейсал микдад

валид муаллем

евросоюз

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585382630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70f75cbafdb2b3510c1c7cc8a25295b2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Европейский союз добавил в санкционный список по Сирии нового главу сирийского МИД Фейсала Микдада, говорится в опубликованном в пятницу в официальном журнале ЕС документе.Микдад был назначен на должность министра иностранных дел Сирии после кончины в середине ноября прошлого года Валида Муаллема.Шестого ноября ЕС включил в санкционные списки по Сирии восемь новых министров, назначенных в августе 2020 года.Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил действующие санкции против правительства Сирии, срок которых истекал 1 июня. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их средства в союзе должны быть заморожены.

https://ria.ru/20210111/siriya-1592638066.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейсал микдад, валид муаллем, евросоюз, сирия, в мире