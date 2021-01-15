https://ria.ru/20210115/sanktsii-1593215819.html
Евросоюз расширил санкции по Сирии
Евросоюз расширил санкции по Сирии
Европейский союз добавил в санкционный список по Сирии нового главу сирийского МИД Фейсала Микдада, говорится в опубликованном в пятницу в официальном журнале... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:49
2021-01-15T15:49
2021-01-15T15:58
фейсал микдад
валид муаллем
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сирия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Европейский союз добавил в санкционный список по Сирии нового главу сирийского МИД Фейсала Микдада, говорится в опубликованном в пятницу в официальном журнале ЕС документе.Микдад был назначен на должность министра иностранных дел Сирии после кончины в середине ноября прошлого года Валида Муаллема.Шестого ноября ЕС включил в санкционные списки по Сирии восемь новых министров, назначенных в августе 2020 года.Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил действующие санкции против правительства Сирии, срок которых истекал 1 июня. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их средства в союзе должны быть заморожены.
https://ria.ru/20210111/siriya-1592638066.html
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фейсал микдад, валид муаллем, евросоюз, сирия, в мире