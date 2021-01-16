Сингапур ужесточит ограничения на въезд из-за COVID-19
20:22 16.01.2021 (обновлено: 21:07 16.01.2021)
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Сингапура решили ужесточить ограничения на въезд в страну, прибывающие должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и медицинскую страховку, сообщает министерство здравоохранения страны.
По действующим сейчас правилам, иностранные туристы, которые недавно ездили в страны или регионы с высоким уровнем риска заражения, должны пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов до вылета. Затем на месте они отправляются на самоизоляцию и в конце срока должны предоставить результат еще одного теста.
"В связи с появлением новых штаммов вируса и ухудшением обстановки с COVID-19 в мире, мы вводим дополнительные меры пограничного контроля для всех прибывающих в страну. В частности, с 23.59 24 января все прибывающие (включая граждан Сингапура и иностранцев с постоянным видом на жительство) должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии в Сингапур", - говорится в заявлении минздрава.
Чтобы облегчить процесс тестирования, приезжающим "настоятельно рекомендуется" зарегистрироваться и внести предоплату за свой тест перед вылетом в Сингапур. Все остальные ограничения - на самоизоляцию и второй тест - сохраняются.
Кроме того, с 23.59 31 января прибывающие в страну должны приобрести туристическую страховку "для покрытия расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре". Минимальная сумма такой страховки должна быть 30 тысяч сингапурских долларов (более 22,2 тысячи долларов США).
Всего в Сингапуре выявлено более 59 тысяч заражений коронавирусом, скончались 29 заболевших, все еще находятся на лечении около 270 человек с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
23 апреля 2020, 10:43ИнфографикаГолыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус