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Сингапур ужесточит ограничения на въезд из-за COVID-19
Сингапур ужесточит ограничения на въезд из-за COVID-19
Власти Сингапура решили ужесточить ограничения на въезд в страну, прибывающие должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T20:22
2021-01-16T21:07
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Сингапура решили ужесточить ограничения на въезд в страну, прибывающие должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и медицинскую страховку, сообщает министерство здравоохранения страны.По действующим сейчас правилам, иностранные туристы, которые недавно ездили в страны или регионы с высоким уровнем риска заражения, должны пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов до вылета. Затем на месте они отправляются на самоизоляцию и в конце срока должны предоставить результат еще одного теста.Чтобы облегчить процесс тестирования, приезжающим "настоятельно рекомендуется" зарегистрироваться и внести предоплату за свой тест перед вылетом в Сингапур. Все остальные ограничения - на самоизоляцию и второй тест - сохраняются.Кроме того, с 23.59 31 января прибывающие в страну должны приобрести туристическую страховку "для покрытия расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре". Минимальная сумма такой страховки должна быть 30 тысяч сингапурских долларов (более 22,2 тысячи долларов США).Всего в Сингапуре выявлено более 59 тысяч заражений коронавирусом, скончались 29 заболевших, все еще находятся на лечении около 270 человек с COVID-19. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туристы, новости - туризм, коронавирус covid-19, сингапур (страна), сша, в мире

Сингапур ужесточит ограничения на въезд из-за COVID-19

20:22 16.01.2021 (обновлено: 21:07 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур, залив Марина-Бэй
Сингапур, залив Марина-Бэй - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Сингапура решили ужесточить ограничения на въезд в страну, прибывающие должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и медицинскую страховку, сообщает министерство здравоохранения страны.
По действующим сейчас правилам, иностранные туристы, которые недавно ездили в страны или регионы с высоким уровнем риска заражения, должны пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов до вылета. Затем на месте они отправляются на самоизоляцию и в конце срока должны предоставить результат еще одного теста.
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"В связи с появлением новых штаммов вируса и ухудшением обстановки с COVID-19 в мире, мы вводим дополнительные меры пограничного контроля для всех прибывающих в страну. В частности, с 23.59 24 января все прибывающие (включая граждан Сингапура и иностранцев с постоянным видом на жительство) должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии в Сингапур", - говорится в заявлении минздрава.

Чтобы облегчить процесс тестирования, приезжающим "настоятельно рекомендуется" зарегистрироваться и внести предоплату за свой тест перед вылетом в Сингапур. Все остальные ограничения - на самоизоляцию и второй тест - сохраняются.
Кроме того, с 23.59 31 января прибывающие в страну должны приобрести туристическую страховку "для покрытия расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре". Минимальная сумма такой страховки должна быть 30 тысяч сингапурских долларов (более 22,2 тысячи долларов США).
Всего в Сингапуре выявлено более 59 тысяч заражений коронавирусом, скончались 29 заболевших, все еще находятся на лечении около 270 человек с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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