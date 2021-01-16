https://ria.ru/20210116/shufutinskiy-1593285905.html

Шуфутинский посмеялся над угрозами Литвы запретить ему въезд в страну

Шуфутинский посмеялся над угрозами Литвы запретить ему въезд в страну

Певец Михаил Шуфутинский в эфире телеканала "Россия 24" с иронией высказался по поводу намерения МИД Литвы запретить ему въезд в страну. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T02:04

2021-01-16T02:04

2021-01-16T02:04

культура

россия

музыка

мид литвы

филипп киркоров

литва

михаил шуфутинский

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в эфире телеканала "Россия 24" с иронией высказался по поводу намерения МИД Литвы запретить ему въезд в страну.В пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в черный список в прибалтийской республике. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал рассмотреть вопрос о санкциях в отношении исполнителей из России, поскольку организаторы их концертов, как утверждается, получали субсидии за отмену выступлений в республике.Шуфутинский в шутку согласился со словами журналиста канала о том, что он — "агент Кремля".Также артист предположил, что в Литве "так все хорошо", что главе МИД этой страны "нечем заняться", кроме как запрещать российским исполнителям выступать в республике.Шуфутинский добавил, что в случае запрета на въезд в Литву ничего не потеряет, кроме "своего зрителя, который его ждет".

https://ria.ru/20201223/litva-1590582711.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музыка, мид литвы, филипп киркоров, литва, михаил шуфутинский