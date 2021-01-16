Шуфутинский посмеялся над угрозами Литвы запретить ему въезд в страну
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в эфире телеканала "Россия 24" с иронией высказался по поводу намерения МИД Литвы запретить ему въезд в страну.
В пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в черный список в прибалтийской республике. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал рассмотреть вопрос о санкциях в отношении исполнителей из России, поскольку организаторы их концертов, как утверждается, получали субсидии за отмену выступлений в республике.
Шуфутинский в шутку согласился со словами журналиста канала о том, что он — "агент Кремля".
"Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в Интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву. <…> Я удивляюсь, почему вдруг решили лишить наших концертов всю страну, потому что (в Литве. — Прим. ред.) очень много русскоговорящих людей", — признался Шуфутинский.
Также артист предположил, что в Литве "так все хорошо", что главе МИД этой страны "нечем заняться", кроме как запрещать российским исполнителям выступать в республике.
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Шуфутинский добавил, что в случае запрета на въезд в Литву ничего не потеряет, кроме "своего зрителя, который его ждет".