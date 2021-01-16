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https://ria.ru/20210116/shufutinskiy-1593285905.html
Шуфутинский посмеялся над угрозами Литвы запретить ему въезд в страну
Шуфутинский посмеялся над угрозами Литвы запретить ему въезд в страну
Певец Михаил Шуфутинский в эфире телеканала "Россия 24" с иронией высказался по поводу намерения МИД Литвы запретить ему въезд в страну. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T02:04
2021-01-16T02:04
культура
россия
музыка
мид литвы
филипп киркоров
литва
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в эфире телеканала "Россия 24" с иронией высказался по поводу намерения МИД Литвы запретить ему въезд в страну.В пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в черный список в прибалтийской республике. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал рассмотреть вопрос о санкциях в отношении исполнителей из России, поскольку организаторы их концертов, как утверждается, получали субсидии за отмену выступлений в республике.Шуфутинский в шутку согласился со словами журналиста канала о том, что он — "агент Кремля".Также артист предположил, что в Литве "так все хорошо", что главе МИД этой страны "нечем заняться", кроме как запрещать российским исполнителям выступать в республике.Шуфутинский добавил, что в случае запрета на въезд в Литву ничего не потеряет, кроме "своего зрителя, который его ждет".
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россия, музыка, мид литвы, филипп киркоров, литва, михаил шуфутинский

Шуфутинский посмеялся над угрозами Литвы запретить ему въезд в страну

02:04 16.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в эфире телеканала "Россия 24" с иронией высказался по поводу намерения МИД Литвы запретить ему въезд в страну.
В пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в черный список в прибалтийской республике. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал рассмотреть вопрос о санкциях в отношении исполнителей из России, поскольку организаторы их концертов, как утверждается, получали субсидии за отмену выступлений в республике.
Шуфутинский в шутку согласился со словами журналиста канала о том, что он — "агент Кремля".

"Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в Интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву. <…> Я удивляюсь, почему вдруг решили лишить наших концертов всю страну, потому что (в Литве. — Прим. ред.) очень много русскоговорящих людей", — признался Шуфутинский.

Также артист предположил, что в Литве "так все хорошо", что главе МИД этой страны "нечем заняться", кроме как запрещать российским исполнителям выступать в республике.
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Шуфутинский добавил, что в случае запрета на въезд в Литву ничего не потеряет, кроме "своего зрителя, который его ждет".
 
КультураРоссияМузыкаМИД ЛитвыФилипп КиркоровЛитваМихаил Шуфутинский
 
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