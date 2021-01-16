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Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" сообщил о налете на заведение
Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" сообщил о налете на заведение
Неизвестные разгромили точку продажи фастфуда, названную в честь Иосифа Сталина, заявил "Московскому комсомольцу" ее владелец Станислав Вольтман. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T19:33
2021-01-16T20:24
кафе
иосиф сталин (джугашвили)
москва
еда
происшествия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Неизвестные разгромили точку продажи фастфуда, названную в честь Иосифа Сталина, заявил "Московскому комсомольцу" ее владелец Станислав Вольтман.По его словам, сегодня ночью трое мужчин в масках разбили витрины и вывеску заведения. После налета они убрали за собой мусор и осколки. Предприниматель утверждает, что не знаком с хулиганами.Вольтман оценил ущерб от налета в 30-40 тысяч рублей. Также он заявил о намерении обратиться в полицию после случившегося.Ранее заведение и его владелец уже обращали на себя внимание СМИ. Точка под названием Stalin Doner проработала один день. Скандальную шаурмичную оформили портретами Сталина и тематическими надписями. Кроме того, работники были одеты в форму сотрудников НКВД. Впоследствии заведением заинтересовалась полиция, его работу приостановили, а продавца попросили покинуть рабочее место.Владелец Stalin Doner заявлял, что не нарушал законов, и намерен возобновить работу фастфуда.
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кафе, иосиф сталин (джугашвили), москва, еда, происшествия

Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" сообщил о налете на заведение

19:33 16.01.2021 (обновлено: 20:24 16.01.2021)
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерНазванное в честь Иосифа Сталина кафе с шаурмой на ул. Зои и Александра Космодемьянских
Названное в честь Иосифа Сталина кафе с шаурмой на ул. Зои и Александра Космодемьянских - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Неизвестные разгромили точку продажи фастфуда, названную в честь Иосифа Сталина, заявил "Московскому комсомольцу" ее владелец Станислав Вольтман.
По его словам, сегодня ночью трое мужчин в масках разбили витрины и вывеску заведения. После налета они убрали за собой мусор и осколки. Предприниматель утверждает, что не знаком с хулиганами.
Вольтман оценил ущерб от налета в 30-40 тысяч рублей. Также он заявил о намерении обратиться в полицию после случившегося.
Ранее заведение и его владелец уже обращали на себя внимание СМИ. Точка под названием Stalin Doner проработала один день. Скандальную шаурмичную оформили портретами Сталина и тематическими надписями. Кроме того, работники были одеты в форму сотрудников НКВД. Впоследствии заведением заинтересовалась полиция, его работу приостановили, а продавца попросили покинуть рабочее место.
Владелец Stalin Doner заявлял, что не нарушал законов, и намерен возобновить работу фастфуда.
Названное в честь Иосифа Сталина кафе с шаурмой на ул. Зои и Александра Космодемьянских - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" вступил в перепалку с полицией
 
КафеИосиф Сталин (Джугашвили)МоскваЕдаПроисшествия
 
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