https://ria.ru/20210116/shaurma-1593350264.html
Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" сообщил о налете на заведение
Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" сообщил о налете на заведение
Неизвестные разгромили точку продажи фастфуда, названную в честь Иосифа Сталина, заявил "Московскому комсомольцу" ее владелец Станислав Вольтман. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T19:33
2021-01-16T19:33
2021-01-16T20:24
кафе
иосиф сталин (джугашвили)
москва
еда
происшествия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Неизвестные разгромили точку продажи фастфуда, названную в честь Иосифа Сталина, заявил "Московскому комсомольцу" ее владелец Станислав Вольтман.По его словам, сегодня ночью трое мужчин в масках разбили витрины и вывеску заведения. После налета они убрали за собой мусор и осколки. Предприниматель утверждает, что не знаком с хулиганами.Вольтман оценил ущерб от налета в 30-40 тысяч рублей. Также он заявил о намерении обратиться в полицию после случившегося.Ранее заведение и его владелец уже обращали на себя внимание СМИ. Точка под названием Stalin Doner проработала один день. Скандальную шаурмичную оформили портретами Сталина и тематическими надписями. Кроме того, работники были одеты в форму сотрудников НКВД. Впоследствии заведением заинтересовалась полиция, его работу приостановили, а продавца попросили покинуть рабочее место.Владелец Stalin Doner заявлял, что не нарушал законов, и намерен возобновить работу фастфуда.
https://ria.ru/20210110/shaurma-1592492285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кафе, иосиф сталин (джугашвили), москва, еда, происшествия
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Неизвестные разгромили точку продажи фастфуда, названную в честь Иосифа Сталина
, заявил "Московскому комсомольцу"
ее владелец Станислав Вольтман.
По его словам, сегодня ночью трое мужчин в масках разбили витрины и вывеску заведения. После налета они убрали за собой мусор и осколки. Предприниматель утверждает, что не знаком с хулиганами.
Вольтман оценил ущерб от налета в 30-40 тысяч рублей. Также он заявил о намерении обратиться в полицию после случившегося.
Ранее заведение и его владелец уже обращали на себя внимание СМИ. Точка под названием Stalin Doner проработала один день. Скандальную шаурмичную оформили портретами Сталина и тематическими надписями. Кроме того, работники были одеты в форму сотрудников НКВД. Впоследствии заведением заинтересовалась полиция, его работу приостановили, а продавца попросили покинуть рабочее место.
Владелец Stalin Doner заявлял, что не нарушал законов, и намерен возобновить работу фастфуда.