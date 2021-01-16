https://ria.ru/20210116/shaurma-1593350264.html

Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" сообщил о налете на заведение

Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" сообщил о налете на заведение

Неизвестные разгромили точку продажи фастфуда, названную в честь Иосифа Сталина, заявил "Московскому комсомольцу" ее владелец Станислав Вольтман. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T19:33

2021-01-16T19:33

2021-01-16T20:24

кафе

иосиф сталин (джугашвили)

москва

еда

происшествия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Неизвестные разгромили точку продажи фастфуда, названную в честь Иосифа Сталина, заявил "Московскому комсомольцу" ее владелец Станислав Вольтман.По его словам, сегодня ночью трое мужчин в масках разбили витрины и вывеску заведения. После налета они убрали за собой мусор и осколки. Предприниматель утверждает, что не знаком с хулиганами.Вольтман оценил ущерб от налета в 30-40 тысяч рублей. Также он заявил о намерении обратиться в полицию после случившегося.Ранее заведение и его владелец уже обращали на себя внимание СМИ. Точка под названием Stalin Doner проработала один день. Скандальную шаурмичную оформили портретами Сталина и тематическими надписями. Кроме того, работники были одеты в форму сотрудников НКВД. Впоследствии заведением заинтересовалась полиция, его работу приостановили, а продавца попросили покинуть рабочее место.Владелец Stalin Doner заявлял, что не нарушал законов, и намерен возобновить работу фастфуда.

https://ria.ru/20210110/shaurma-1592492285.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кафе, иосиф сталин (джугашвили), москва, еда, происшествия