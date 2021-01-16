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Гонконг поддержит ответные меры Пекина на новые санкции США
Гонконг поддержит ответные меры Пекина на новые санкции США
Правительство Гонконга осуждает последние санкции США в отношении шести китайских чиновников, поддержит Пекин в принятии ответных мер, говорится в заявлении на... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T09:33
2021-01-16T09:33
санкции
гонконг
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Правительство Гонконга осуждает последние санкции США в отношении шести китайских чиновников, поддержит Пекин в принятии ответных мер, говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района.Ранее министерство финансов США сообщило о включении нескольких граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге. Всего в список вошли шесть человек, среди них есть граждане Китая. Кроме того, под санкции попал также заместитель комиссара полиции Гонконга."Правительство Гонконга решительно осудило "принудительные меры", принятые государственным департаментом США в соответствии с так называемым "указом президента о нормализации в Гонконге" в отношении шести должностных лиц центрального правительства КНР и правительства Гонконга", - говорится в заявлении.Отмечается, что правительство Гонконга "полностью поддержит центральное правительство (КНР) в принятии соответствующих контрмер".США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, в том числе притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.
https://ria.ru/20210114/kitay-1592864662.html
https://ria.ru/20210108/kitay-1592334110.html
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санкции, гонконг, китай, сша, в мире

Гонконг поддержит ответные меры Пекина на новые санкции США

09:33 16.01.2021
 
© AP Photo / Kin CheungПротесты около посольства США в Гонконге
Протесты около посольства США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Правительство Гонконга осуждает последние санкции США в отношении шести китайских чиновников, поддержит Пекин в принятии ответных мер, говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района.
Ранее министерство финансов США сообщило о включении нескольких граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге. Всего в список вошли шесть человек, среди них есть граждане Китая. Кроме того, под санкции попал также заместитель комиссара полиции Гонконга.
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"Правительство Гонконга решительно осудило "принудительные меры", принятые государственным департаментом США в соответствии с так называемым "указом президента о нормализации в Гонконге" в отношении шести должностных лиц центрального правительства КНР и правительства Гонконга", - говорится в заявлении.
Отмечается, что правительство Гонконга "полностью поддержит центральное правительство (КНР) в принятии соответствующих контрмер".
США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, в том числе притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.
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