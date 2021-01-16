https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593298643.html

Гонконг поддержит ответные меры Пекина на новые санкции США

Гонконг поддержит ответные меры Пекина на новые санкции США

Правительство Гонконга осуждает последние санкции США в отношении шести китайских чиновников, поддержит Пекин в принятии ответных мер, говорится в заявлении на... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T09:33

2021-01-16T09:33

2021-01-16T09:33

санкции

гонконг

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577051216_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_b9f68f36b543980473a4ccceac6f6942.jpg

ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Правительство Гонконга осуждает последние санкции США в отношении шести китайских чиновников, поддержит Пекин в принятии ответных мер, говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района.Ранее министерство финансов США сообщило о включении нескольких граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге. Всего в список вошли шесть человек, среди них есть граждане Китая. Кроме того, под санкции попал также заместитель комиссара полиции Гонконга."Правительство Гонконга решительно осудило "принудительные меры", принятые государственным департаментом США в соответствии с так называемым "указом президента о нормализации в Гонконге" в отношении шести должностных лиц центрального правительства КНР и правительства Гонконга", - говорится в заявлении.Отмечается, что правительство Гонконга "полностью поддержит центральное правительство (КНР) в принятии соответствующих контрмер".США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, в том числе притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.

https://ria.ru/20210114/kitay-1592864662.html

https://ria.ru/20210108/kitay-1592334110.html

гонконг

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, гонконг, китай, сша, в мире